Mônica Benini amamenta após explante de silicone e comemora

Lara, segunda filha de Mônica Benini e Junior Lima, nasceu no último domingo (10). A designer de joias está curtindo a recém-nascida, e aproveitou para contar aos seguidores como está sendo amamentar após fazer o explante de silicone.

“Na apojadura [produção de leite], a mama não fica tão gigantesca porque só tem o volume natural. Mais fácil a pega do bebê, mais fácil o peso do peito pro bebê mamar corretamente, mais fácil lidar com o tamanho que o peito fica. Eu tô amando. Se soubesse que mudava tanto teria tirado antes da gestação do Otto”, revelou Mônica.

“Tô com uma rede de apoio linda e com um marido dividindo as tarefas lindamente comigo. Tenho minha mãe por perto e a Meme, babá que foi a única que Otto teve e que temos muito carinho”, completou a designer quando falou sobre a participação de Junior nos cuidados com a pequena.

