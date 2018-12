Monge é atacado por leopardo e morre em floresta na Índia

O monge budista Rahul Valke morreu na última segunda-feira (13) após ser atacado por um leopardo no estado indiano de Maharashtra, de acordo com informações das autoridades locais ao jornal Times of India.

Valke estava em uma floresta, sob uma árvore, próximo a um templo budista. Ele estava se dedicando à prática espiritual e meditando no local quando um leopardo o atacou. Autoridades não sabem explicar o que causou o ataque do animal. O corpo do monge foi encontrado apenas no dia seguinte.

A publicação ainda diz que o monge foi alertado diversas vezes sobre os riscos de ficar na floresta com os animais selvagens que a habitam, mas ele ignorou todos os avisos