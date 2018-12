Mondelez anuncia venda do negócio de queijos da Kraft no Oriente Médio e África

Nova York, 13 – A Mondelez Internacional anunciou na manhã desta quinta-feira, 13, que vai vender seu negócio de queijos da marca Kraft no Oriente Médio e na África para a cooperativa dinamarquesa Arla Foods. O valor da transação não foi revelado.

A companhia disse que o desinvestimento integra seu plano estratégico, anunciado recentemente, que prevê maior concentração da empresa nas categorias de salgadinhos, operações que registram rápido crescimento.

Segundo a Mondelez, a transação inclui todos os produtos de queijos da marca Kraft nos mercados do Oriente Médio e da África, juntamente com sua fábrica de queijo no Bahrein, mas exclui o negócios de queijos processados Philadelphia e o queijo cottage Jocca. A empresa afirmou que a transação será concluída nos próximos meses.

A Arla, cooperativa formada por mais 11 mil agricultores europeus, é uma das maiores processadoras de laticínios do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.