Mönchengladbach perde para o Wolfsburg e cede liderança ao RB Leipzig

A Bundesliga tem um novo líder. O RB Leipzig, que no sábado havia assumido provisoriamente o primeiro lugar após vencer o Fortuna Dusseldorf por 3 a 0 fora de casa, se manteve nessa posição com a derrota do Borussia Mönchengladbach neste domingo por 2 a 1 para o Wolfsburg, na 15ª rodada.

O ‘Gladbach’ havia começado o fim de semana como líder isolado, com um ponto de vantagem sobre o Leipzig, e agora está em segundo, dois pontos atrás.

Outros dos beneficiados com a derrota do Borussia Mönchengladbach são o Borussia Dortmund (3º) e o Bayern de Munique (5º), que no sábado golearam Mainz (4-0) e Werder Bremen (6-1) respectivamente.

Com os resultados, o Dortmund já está a dois pontos do Mönchengladbach e o Bayern a quatro, embora estejam a quatro e seis pontos, respectivamente, do líder Leipzig, que segue mostrando que vive um grande momento, depois de ter encerrado esta semana a primeira fase da Liga dos Campeões se classificando para as oitavas de final como líder de seu grupo.

Para o Borussia Mönchengladbach, que no último fim de semana levou sua torcida ao delírio ao derrotar o Bayern de Munique, esta semana foi desastrosa, já que na quinta-feira o time havia sido eliminado em seu grupo da Liga Europa.

Em sua partida deste domingo em Wolfsburg, o meia austríaco Xavier Schlager abriu o placar aos 13 minutos para o time da casa. Após receber um passe de seu companheiro francês Jérôme Roussillon, ele chutou no ângulo.

O Borussia Mönchengladbach empatou pouco depois, aos 15, quando o suíço Breel Embolo concluiu de voleio após um cruzamento do meia francês Alassane Plea.

A vitória do Wolfsburg veio graças a Maximilian Arnold nos acréscimos (90+1), que aproveitou uma sobra e chutou de primeira, surpreendendo a todos e conquistando os três pontos na Volkswagen Arena.

O Wolfsburg subiu para o oitavo lugar e já luta pelas posições que dão acesso aos torneios europeus.

Também neste domingo, a 15ª rodada da Bundesliga se encerrou com a vitória em casa do Schalke 04 (4º) por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt (12º). O único gol da partida foi marcado pelo atacante belga Benito Raman (53). O Schalke ficou com um a menos depois da expulsão do goleiro Alexander Nübel no segundo tempo (66) mas conseguiu resistir até o fim.

— Resultados da 15ª rodada da Bundesliga e classificação:

– Sexta-feira:

Hoffenheim – Augsburg 2 – 4

– Sábado:

Hertha Berlim – Freiburg 1 – 0

Mainz – Borussia Dortmund 0 – 4

Colônia – Bayer Leverkusen 2 – 0

Bayern de Munique – Werder Bremen 6 – 1

Paderborn – Union Berlin 1 – 1

Fortuna Dusseldorf – RB Leipzig 0 – 3

– Domingo:

Wolfsburg – B. Moenchengladbach 2 – 1

Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 33 15 10 3 2 42 16 26

2. B. Moenchengladbach 31 15 10 1 4 31 18 13

3. Borussia Dortmund 29 15 8 5 2 37 19 18

4. Schalke 04 28 15 8 4 3 26 18 8

5. Bayern de Munique 27 15 8 3 4 41 21 20

6. Freiburg 25 15 7 4 4 24 18 6

7. Bayer Leverkusen 25 15 7 4 4 22 20 2

8. Wolfsburg 23 15 6 5 4 17 15 2

9. Hoffenheim 21 15 6 3 6 21 27 -6

10. Union Berlin 20 15 6 2 7 19 20 -1

11. Augsburg 20 15 5 5 5 24 28 -4

12. Eintracht Frankfurt 18 15 5 3 7 24 23 1

13. Hertha Berlim 15 15 4 3 8 21 29 -8

14. Mainz 15 15 5 0 10 20 38 -18

15. Werder Bremen 14 15 3 5 7 23 35 -12

16. Fortuna Dusseldorf 12 15 3 3 9 16 32 -16

17. Colônia 11 15 3 2 10 14 30 -16

18. Paderborn 9 15 2 3 10 18 33 -15

bds/dr/gh/aam