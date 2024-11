Monchengladbach goleia Bremen e sobe para o 9º lugar do Campeonato Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2024 - 15:43 Para compartilhar:

O Borussia Monchengladbach voltou a vencer no Campeonato Alemão ao golear o Werder Bremen por 4 a 1, neste domingo, no Borussia-Park, pela nona rodada. Com isso, ultrapassou o rival e subiu para o nono lugar, tentando se colocar na briga por vaga nos principais torneios europeus.

Com 13 pontos, o Monchengladbach ficou apenas três atrás do Freiburg, sexto colocado, que ficou no empate sem gols com o Mainz, também neste domingo. Já o Bremen caiu para a décima posição, com 12.

Com o apoio dos seus torcedores, o Monchengladbach fez um primeiro tempo impecável e com 12 minutos já havia feito dois gols. O primeiro saiu dos pés de Plea. Ele recebeu dentro da área de Kleindienst e fez 1 a 0. No lance seguinte, Friedl fez contra e ampliou para o time da casa.

O terceiro saiu aos 45, com Honorat. Ele recebeu um passe espetacular e soltou o pé para fazer mais um. Discreto na partida, o Werder Bremen foi pressionar apenas no segundo tempo, mas acabou sofrendo o quarto antes de fazer o ‘gol de honra’.

Aos 22, Kleindienst rolou para Stoger fazer o quarto. O Bremen foi diminuir aos 30, mas já era tarde para uma reação. Topp recebeu cruzamento de Ducksch e mandou no ângulo. Weiser ainda foi expulso no fim, mas a derrota já era assimilada pelo time visitante.

No outro jogo do dia, o Freiburg recebeu o Mainz, mas não saiu de um empate sem gols que o deixou em sexto lugar. Seu adversário acabou ficando na 13ª posição, com dez.