Monark pede que New York Times publique que ele não é nazista

Monark, nome artístico de Bruno Aiub, podcaster que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil, fez um pedido ao New York Times que publicasse que ele não é nazista. O jornal estadunidense definiu Monark como “Joe Rogan do Brasil”, outro podcaster que tem ideias semelhantes às do brasileiro.

“Estou sendo destruído por defender uma ideia que é constitucional nos Estados Unidos. Eu não sou nazista. Por favor, escreva que você pode dizer que eu não sou”, começa Monark ao correspondente Jack Nicas. Ainda defendendo sua ideia de “liberdade de expressão”, o podcaster afirma que usou as palavras erradas para explicar o que estava sugerindo. “O ponto que eu ia defender naquele dia era sobre a Primeira Emenda nos Estados Unidos. Mas eu defendi isso de maneira muito ruim, de uma maneira estúpida.”

“Quero deixar claro que sou contra qualquer tipo de preconceito”, completa. Jack finaliza o texto dizendo que Monark quer ter um novo podcast e que sonha em entrevistar Joe Rogan.

