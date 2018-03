Monaco vira sobre o Lille e chega a 15 jogos de invencibilidade no Francês

O Monaco teve dificuldades, mas conseguiu superar o Lille de virada, por 2 a 1, nesta sexta-feira, em casa, no estádio Louis II, pela 30.ª rodada do Campeonato Francês, e chegar à marca de 15 jogos sem perder na competição.

A última derrota do time monegasco foi ainda no ano passado, para o Nantes, por 1 a 0, na 15ª rodada. Os bons resultados levaram o Monaco a abrir vantagem na vice-liderança, agora com 66 pontos, sete a mais que o Olympique de Marselha, terceiro colocado, mas não foram capazes de aproximar o time do Principado do Paris Saint-Germain, que lidera com 14 pontos de diferença e está muito perto de confirmar o título.

O Lille, dos brasileiros Thiago Maia, Thiago Mendes e Luiz Araujo, por sua vez, amarga uma sequência negativa de resultados e vive um drama na luta contra o rebaixamento. Não sabe o que é vitória há sete partidas e é o vice-lanterna na tabela, com 28 pontos.

O placar foi aberto pelo Lille, com Mothiba, aos 16 minutos do primeiro tempo, tirando, naquele momento, o time visitante da zona de rebaixamento.

O time da casa, porém, mostrou superioridade para chegar à vitória com os gols do português Rony Lopes, aos 44 da primeira etapa, e do montenegrino Jovetic, aos 16 do segundo tempo.