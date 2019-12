Monaco vence Toulouse e se afasta da zona de rebaixamento da Ligue 1

O Monaco (13º) se afastou da zona de rebaixamento para a Ligue 2 ao vencer nesta quarta-feira por 2 a 1 o lanterna Toulouse pela 16ª rodada do campeonato francês.

Os jogadores comandados por Leonardo Jardim somaram sua terceira vitória nas últimas cinco rodadas, e já acumulam 21 pontos, 9 a mais que as duas equipes na zona de rebaixamento direto (Nîmes e Toulouse) e seis a mais que o Metz, que disputaria o play-off pela permanência.

O atacante Wissam Ben Yedder, de pênalti, e o português Gelson Martins, após um passe de Ben Yedder, marcaram para a equipe do Principado.

Além disso o Monaco conta com uma partida a menos que a maioria dos times, já que teve seu duelo com o PSG do último domingo adiado devido a um forte temporal.

Com menos desespero, o Saint-Etienne reencontrou o caminho da vitória ao golear o Nice por 4 a 1.

Com este sexto triunfo nas nove últimas rodadas (2 empates e uma derrota), os ‘Verts’ estão em quinto lugar na tabela, atrás do Lille devido ao saldo de gols.

O destaque foi a atuação do atacante gabonês Denis Bouanga, autor de dois gols do Saint-Etienne, e que além disso deu o passe para o gol de Wesley Fofana em um escanteio.

Já o Nice, que não consegue duas vitórias seguidas desde a segunda rodada, vai continuar na parte de baixo da tabela (14º).

“Fomos catastróficos defensivamente, tanto no nível individual como coletivo”, lamentou o técnico do Nice, Patrick Vieira.

E o Rennes (7º) manteve sua evolução com sua quarta vitória nos cinco últimos jogos no Campeonato Francês ao vencer o Metz por 1 a 0, com um gol de Adrien Hunou no primeiro tempo.

O Montpellier (6º), que tinha chances de alcançar o terceiro lugar, não passou do empate em 2 a 2 com o Dijon (16º).

O jogo entre Amiens e Reims, também pela 16ª rodada, foi adiado devido à neblina.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Terça-feira:

Bordeaux – Nîmes 6 – 0

Brest – Strasbourg 5 – 0

Angers – Olympique de Marselha 0 – 2

Lyon – Lille 0 – 1

– Quarta-feira:

Dijon – Montpellier 2 – 2

Metz – Rennes 0 – 1

Toulouse – Monaco 1 – 2

Saint-Etienne – Nice 4 – 1

PSG – Nantes

. adiado

Amiens – Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 33 14 11 0 3 30 8 22

2. Olympique de Marselha 31 16 9 4 3 22 18 4

3. Bordeaux 26 16 7 5 4 27 17 10

4. Lille 25 16 7 4 5 20 15 5

5. Saint-Etienne 25 16 7 4 5 20 20 0

6. Montpellier 24 16 6 6 4 20 14 6

7. Rennes 24 15 7 3 5 20 16 4

8. Angers 24 16 7 3 6 19 21 -2

9. Nantes 23 15 7 2 6 14 14 0

10. Lyon 22 16 6 4 6 24 16 8

11. Reims 21 15 5 6 4 11 8 3

12. Brest 21 16 5 6 5 21 19 2

13. Monaco 21 15 6 3 6 23 25 -2

14. Nice 20 16 6 2 8 21 26 -5

15. Strasbourg 18 16 5 3 8 16 21 -5

16. Dijon 16 16 4 4 8 11 18 -7

17. Amiens 16 15 4 4 7 19 28 -9

18. Metz 15 16 3 6 7 13 21 -8

19. Nîmes 12 15 2 6 7 12 24 -12

20. Toulouse 12 16 3 3 10 17 31 -14

