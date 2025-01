Monaco vence Rennes (3-2) e assume provisoriamente 3º lugar no Francês

O Monaco derrotou em casa o Rennes por 3 a 2, neste sábado (25), pela 19ª rodada e assumiu provisoriamente o terceiro lugar no campeonato francês, à frente do Lille, que tem um jogo a menos.

O resultado complicou ainda mais o Rennes do técnico argentino Jorge Sampaoli na luta pela permanência na Ligue 1. Essa foi a quarta derrota consecutiva dos bretões na competição, onde ocupa apenas a décima quinta colocação, com 17 pontos, os mesmos da equipe que ocupa a posição do playoff de permanência, o Nantes (16º).

Se o Nantes somar pontos no domingo, no duelo contra o Lyon (6º), o Rennes cairá para a zona perigosa da tabela, aumentando ainda mais os alertas que ressoam há semanas sem que Sampaoli consiga encontrar uma maneira de reverter a situação.

Somando-se a essa queda livre no campeonato francês está a recente eliminação na Copa da França contra o Troyes, da segunda divisão.

Na visita deste sábado ao Principado, o Rennes resistiu no primeiro tempo. Maghnes Akliouche colocou o Monaco na frente logo aos 15 minutos e o camaronês Mahamadou Nagida (45+1) conseguiu empatar para o Rennes quase no intervalo.

No segundo tempo, o time monegasco abriu uma vantagem em cinco minutos com gols do dinamarquês Mika Biereth (52′) e do russo Aleksandr Golovin (56′). O argelino Amine Gouiri diminuiu para o Rennes aos 67 minutos, mas a reação parou aí e o placar no estádio Louis II não se mexeu mais.

O Monaco vinha de quatro jogos sem vencer na Ligue 1 e graças a este triunfo recupera provisoriamente o terceiro lugar, agora com dois pontos a mais que o Lille, que visita o Strasbourg (10º) neste sábado.

Na última partida do dia, o líder Paris Saint-Germain recebe o Reims (13º) no Parque dos Príncipes, na capital.

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Auxerre – Saint-Etienne 1 – 1

– Sábado:

Monaco – Rennes 3 – 2

Strasbourg – Lille

(17h05) PSG – Reims

– Domingo:

(11h00) Le Havre – Brest

(13h15) Nantes – Lyon

Toulouse – Montpellier

Lens – Angers

(16h45) Nice – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 18 14 4 0 48 16 32

2. Olympique de Marselha 37 18 11 4 3 40 21 19

3. Monaco 34 19 10 4 5 32 22 10

4. Lille 32 18 8 8 2 28 17 11

5. Nice 30 18 8 6 4 36 25 11

6. Lyon 29 18 8 5 5 29 22 7

7. Lens 27 18 7 6 5 22 18 4

8. Toulouse 25 18 7 4 7 19 19 0

9. Brest 25 18 8 1 9 28 31 -3

10. Strasbourg 24 18 6 6 6 31 30 1

11. Auxerre 23 19 6 5 8 25 29 -4

12. Angers 22 18 6 4 8 21 27 -6

13. Reims 21 18 5 6 7 24 26 -2

14. Saint-Etienne 18 19 5 3 11 18 39 -21

15. Rennes 17 19 5 2 12 26 30 -4

16. Nantes 17 18 3 8 7 21 28 -7

17. Le Havre 13 18 4 1 13 14 37 -23

18. Montpellier 12 18 3 3 12 18 43 -25

./bds/dar/fbx/dr/iga/aam