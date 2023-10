Monaco vence Metz (2-1) e segue líder da Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/10/2023 - 15:00 Para compartilhar:

Com dois gols do meia russo Alexander Golovin, o Monaco venceu o Metz por 2 a 1 e somou três pontos que lhe permitem permanecer na liderança da Ligue 1 francesa, apesar da pressão de Nice e PSG, segundo e terceiro colocados respectivamente.

Logo no início da partida, aos 4 minutos, Lamine Camara, de 19 anos, abriu o placar para o Metz com um formidável disparo de mais de 50 metros, mas os monegascos reagiram com dois belos chutes de Golovin (42′ e 55′).

Melhor ataque do campeonato francês (com 23 gols em 9 jogos), a equipe do Principado mantém assim o magnífico início de campeonato e segue na liderança com 20 pontos, contra 19 do Nice e 18 do PSG.

O time da Côte d’Azur havia se tornado líder provisório da Ligue 1 após os jogos de sábado, ao derrotar o Olympique de Marselha (8º) por 1 a 0 no clássico, enquanto o PSG comandado pelo técnico espanhol Luis Enrique manteve sua dinâmica positiva e venceu o Strasbourg por 3 a 1.

O Monaco terá um teste difícil na próxima semana, quando visitar o Lille, quarto colocado com 15 pontos depois de vencer neste domingo o Brest (5º com os mesmos pontos).

A equipe que continua a perder terreno é o Rennes, que perdeu por 2 a 1 em sua visita ao Lorient (12º) e está no meio da tabela, 9º com 11 pontos.

O Reims (6.º com 14 pontos), perdeu uma boa oportunidade de ficar perto do ‘pódio’ ao ficar no empate (1-1) na visita ao Toulouse (10º) e foi alcançado em pontos pelo Nantes (7º), que venceu em casa por 2 a 0 o Montpellier (14º).

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Le Havre – Lens 0 – 0

– Sábado:

PSG – Strasbourg 3 – 0

Nice – Olympique de Marselha 1 – 0

– Domingo:

Lorient – Rennes 2 – 1

Nantes – Montpellier 2 – 0

Lille – Brest 1 – 0





Toulouse – Reims 1 – 1

Monaco – Metz 2 – 1

(15h45) Lyon – Clermont-Ferrand FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 20 9 6 2 1 23 12 11

2. Nice 19 9 5 4 0 10 4 6

3. PSG 18 9 5 3 1 20 7 13

4. Lille 15 9 4 3 2 12 10 2

5. Brest 15 9 4 3 2 9 8 1

6. Reims 14 9 4 2 3 15 12 3

7. Nantes 14 9 4 2 3 16 15 1

8. Olympique de Marselha 12 9 3 3 3 12 12 0





9. Rennes 11 9 2 5 2 15 12 3

10. Toulouse 11 9 2 5 2 11 10 1

11. Le Havre 10 9 2 4 3 10 12 -2

12. Lorient 10 9 2 4 3 15 19 -4

13. Strasbourg 10 9 3 1 5 8 14 -6

14. Montpellier 9 8 2 3 3 12 11 1

15. Lens 9 9 2 3 4 8 13 -5

16. Metz 8 9 2 2 5 8 16 -8

17. Lyon 3 8 0 3 5 6 16 -10

18. Clermont-Ferrand FC 2 7 0 2 5 5 12 -7

