Monaco vence Lille sobe para vice-liderança do Campeonato Francês

O Monaco subiu para a vice-liderança do Campeonato Francês ao vencer nesta sexta-feira o Lille fora de casa por 2 a 1, em jogo que abriu a 36ª rodada.





A equipe do principado chegou à vitória no estádio Pierre Mauroy com gols de Aurelien Tchouameni, enquanto Angel Gomes balançou as redes para o Lille.

“Temos que manter esta mesma motivação e a mesma determinação dos últimos jogos. É um prazer trabalhar com este time, que tem tanta solidariedade, e com jogadores que cresceram física e mentalmente”, disse o treinador do Monaco, Philippe Clement.

Esta foi a oitava vitória consecutiva da equipe, que chega a todo vapor à reta final do Campeonato Francês, cujo título foi matematicamente garantido pelo Paris Saint-Germain ha duas semanas.

Desde então, a luta pelo vice-campeonato e pelo ‘G3’, que garante vaga na próxima Liga dos Campeões, monopoliza as atenções da Ligue 1.

Por enquanto, o Monaco igualou a pontuação do Olympique de Marselha, que no domingo visita o Lorient.

Em quarto, a um ponto de Monaco e Olympique, está o Rennes, que só joga pela rodada na quarta-feira, contra o Nantes, já que no sábado disputará a final da Copa da França com o Nice.

— Jogos da 36ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Lille – Monaco 1 – 2

– Sábado:

(12h00) Brest – Strasbourg

– Domingo:

(08h00) Metz – Lyon

(10h00) Clermont-Ferrand – Montpellier

Angers – Bordeaux

Reims – Lens

(12h05) Lorient – Olympique de Marselha

(15h45) PSG – Troyes

– Quarta-feira:

(14h00) Nice – Saint-Étienne

(16h00) Nantes – Rennes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 79 35 24 7 4 79 34 45

2. Monaco 65 36 19 8 9 59 36 23

3. Olympique de Marselha 65 35 19 8 8 56 36 20

4. Rennes 62 35 19 5 11 77 36 41

5. Nice 60 35 18 7 10 44 29 15

6. Strasbourg 57 35 15 12 8 58 39 19

7. Lyon 55 35 15 11 9 59 45 14

8. Lens 55 35 15 10 10 55 44 11

9. Nantes 51 35 14 9 12 50 43 7

10. Lille 51 36 13 12 11 43 45 -2

11. Brest 48 35 13 9 13 45 48 -3

12. Reims 43 35 10 13 12 38 38 0

13. Montpellier 43 35 12 7 16 48 53 -5

14. Troyes 36 35 9 9 17 33 47 -14

15. Angers 35 35 8 11 16 38 53 -15

16. Lorient 34 35 8 10 17 34 59 -25

17. Clermont-Ferrand 33 35 8 9 18 35 65 -30

18. Saint-Étienne 31 35 7 10 18 38 70 -32

19. Bordeaux 27 35 5 12 18 47 85 -38

20. Metz 25 35 4 13 18 31 62 -31

