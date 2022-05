Mônaco precisa pagar mais para continuar no calendário da F1, diz chefe da McLaren

Por Steve Keating

INDIANÁPOLIS (Reuters) – O Grande Prêmio de Mônaco precisa pagar mais se quiser manter seu lugar no calendário da Fórmula 1, afirmou o chefe da McLaren, Zak Brown, nesta sexta-feira.





O glamouroso principado na costa do Mar Mediterrâneo promove a corrida mais famosa da Fórmula 1 desde a primeira temporada da categoria, em 1950, mas Brown sugere que, a não ser que Mônaco esteja disposto a chegar a um acordo comercial mais em linha com outras corridas, a prova corre o risco de sair do calendário.

“Eu acredito que Mônaco teve um acordo comercial vantajoso com a Fórmula 1 desde sempre, e acho que tudo que a Fórmula 1 está tentando fazer é conseguir um acordo comercial mais consistente com os de outros locais de prova, enquanto reconhece a importância do calendário”, disse Brown.

“Mas eu acredito que a Fórmula 1 é agora do tamanho e do escopo que é, maior do que qualquer equipe, qualquer piloto, qualquer corrida”, acrescentou o diretor na Indianápolis 500, onde a McLaren Arrow terá três carros no grid de largada para a corrida de domingo.

Embora possa ser impensável que a Fórmula 1 avalie seriamente deixar de lado seu evento mais popular, Brown disse que há muitos lugares oferecendo glamour prontos esperando por uma oportunidade e dispostos a pagar o preço que a Fórmula 1 está pedindo.

“É claro, ninguém de nós quer ver Mônaco ir embora, mas também entendemos como detentores de direitos comerciais que eles precisam ter um acordo mais consistente em relação a outros locais, dadas as exigências das pistas que querem sediar um Grande Prêmio”, disse Brown.

(Reportagem de Steve Keating em Toronto)