Monaco perde para Toulouse e deixa escapar chance de assumir vice-liderança

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/02/2024 - 15:32 Para compartilhar:

O Monaco não aproveitou a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Francês ao ser derrotado em casa pelo Toulouse por 2 a 1 neste domingo (18), em jogo válido pela 22ª rodada.

Com 38 pontos, o time do Principado fica provisoriamente na quarta colocação e pode ser ultrapassado pelo Brest (5º, 37 pontos), que recebe o Olympique de Marselha (9º) no último jogo do dia.

A derrota do Nice (2º, 39 pontos) para o Lyon na sexta-feira dava a oportunidade aos monegascos, que tinham começado a rodada na terceira posição, de subir para a vice-liderança, mas o jogo deste domingo no estádio Louis II foi muito diferente do esperado.

O suíço Vincent Sierro (41′) colocou o Toulouse na frente e Maghnes Akliouche empatou para o Monaco (48′), mas Logan Costa marcou o gol da vitória dos visitantes (70′).

Este foi o quarto jogo consecutivo sem vitória em casa para o Monaco, depois do empate contra o Le Havre e as derrotas para Lyon e Reims.

O Toulouse (13º), que vinha de derrota para o Nantes na rodada passada e na última quinta-feira perdeu para o Benfica por 2 a 1 no ‘playoff’ de acesso às oitavas de final da Liga Europa, administrou bem o desgaste físico e ganhou confiança para buscar uma virada no jogo de volta contra os portugueses.

Por sua vez, o Lens (6º) ficou no empate em 1 a 1 com o Reims (8º) e segue ocupando a posição que dá vaga na Liga Conferência.

O time agora está dois pontos à frente do Rennes (7º), que venceu o lanterna Clermont por 3 a 1.

Líder isolado do campeonato, o Paris Saint-Germain tem 14 pontos de vantagem sobre o Nice e tem tudo para conquistar mais um título nacional.

No sábado, o PSG derrotou o Nantes por 2 a 0 com um gol de Kylian Mbappé, que começou a partida no banco de reservas e nesta semana comunicou aos dirigentes que quer deixar o clube ao término de seu contrato, em junho.

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Lyon – Nice 1 – 0

– Sábado:

Lille – Le Havre 3 – 0

Nantes – PSG 0 – 2

– Domingo:





Strasbourg – Lorient 1 – 3

Rennes – Clermont 3 – 1

Monaco – Toulouse 1 – 2

Montpellier – Metz 3 – 0

Reims – Lens 1 – 1

(16h45) Brest – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 53 22 16 5 1 53 18 35

2. Nice 39 22 11 6 5 22 15 7

3. Lille 38 22 10 8 4 32 17 15

4. Monaco 38 22 11 5 6 41 32 9

5. Brest 37 21 10 7 4 30 18 12





6. Lens 36 22 10 6 6 28 21 7

7. Rennes 34 22 9 7 6 34 26 8

8. Reims 31 22 9 4 9 28 30 -2

9. Olympique de Marselha 30 21 7 9 5 29 23 6

10. Strasbourg 25 22 6 7 9 23 32 -9

11. Lyon 25 22 7 4 11 23 34 -11

12. Le Havre 24 22 5 9 8 23 28 -5

13. Toulouse 23 22 5 8 9 22 30 -8

14. Montpellier 22 22 5 8 9 24 27 -3

15. Lorient 22 22 5 7 10 31 43 -12

16. Nantes 22 22 6 4 12 22 34 -12

17. Metz 17 22 4 5 13 18 35 -17

18. Clermont 16 22 3 7 12 16 36 -20

cb/bvo/dr/iga/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias