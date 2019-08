Monaco perde para o Metz e afunda; Olympique de Marselha empata com o Nantes

O Monaco perdeu por 3 a 0 em sua visita ao recém promovido Metz, neste sábado na segunda rodada da Ligue 1 francesa, e ficou na lanterna do campeonato, ainda sem pontuar e sem marcar gols.

Na primeira rodada, a equipe do Principado, que sofreu na última temporada para se manter na primeira divisão, já havia perdido pelo mesmo placar, em casa, contra o Lyon.

Desta vez foi claramente superada pelo Metz, que agora tem 4 pontos de 6 disputados. O destaque da partida foi Habib Diallo, autor de dois gols.

O Monaco jogou com um homem a menos desde os 34 minutos, devido à expulsão de Rubén Aguilar.

Quem também perdeu neste sábado na segunda rodada foi o Lille, vice-campeão da última Ligue 1. O time foi derrotado por 1 a 0 em casa pelo seu vizinho Amiens, com um gol marcado por Sehrou Guirassy (72).

O Lille também jogou grande parte do jogo com um homem a menos, após a expulsão de Boubakary Soumaré aos 39 minutos.

Na primeira rodada o Lille havia vencido e com isso soma 3 pontos na classificação.

– Olympique não sai do 0 a 0 –

Já o Olympique de Marselha somou seu primeiro ponto da temporada ao empatar em 0 a 0 com o Nantes fora de casa.

O atacante argentino Darío Benedetto, contratação de peso da equipe marselhesa nesta temporada, perdeu um pênalti no primeiro tempo.

O goleiro Steve Mandanda teve um papel determinante nos últimos 15 minutos para frear as investidas do Nantes e permitir que o OM conseguisse pelo menos um ponto.

Após sua derrota na primeira rodada por 2 a 0 diante do Reims e este sofrido empate, o técnico André Villas-Boas segue com muito trabalho pela frente para reconstruir o Olympique de Marselha após a era Rudi Garcia.

O meia Florian Thauvin, lesionado, não participou desta partida, mas deverá estar de volta na próxima rodada, no dia 28 de agosto contra o Nice.

Nos outros jogos do dia, Nice e Toulouse venceram Nîmes (2-1) e Dijon (1-0), respectivamente, enquanto que Bordeaux e Montpellier empataram em 1 a 1.

O Nice é, junto com o Lyon – que na sexta-feira venceu o Angers por 6 a 0 – o único time que até agora venceu as duas partidas.

No domingo serão disputados os três últimos duelos desta segunda rodada, com destaque para o jogo do Paris Saint-Germain que viaja para enfrentar o Rennes.

— Jogos da 2ª rodada da Ligue 1 francesa:

– Sexta-feira:

Lyon – Angers 6 – 0

– Sábado:

Nantes – Olympique de Marselha 0 – 0

Nîmes – Nice 1 – 2

Metz – Monaco 3 – 0

Amiens – Lille 1 – 0

Bordeaux – Montpellier 1 – 1

Toulouse – Dijon 1 – 0

– Domingo (horário de Brasília):

(10h00) Saint Etienne – Brest

(12h00) Reims – Strasbourg

(16h00) Rennes – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 6 2 2 0 0 9 0 9

2. Nice 6 2 2 0 0 4 2 2

3. Metz 4 2 1 1 0 4 1 3

4. Toulouse 4 2 1 1 0 2 1 1

5. PSG 3 1 1 0 0 3 0 3

6. Reims 3 1 1 0 0 2 0 2

7. Saint-Etienne 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Rennes 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Amiens 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Lille 3 2 1 0 1 2 2 0

11. Angers 3 2 1 0 1 3 7 -4

12. Strasbourg 1 1 0 1 0 1 1 0

. Brest 1 1 0 1 0 1 1 0

14. Nantes 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Montpellier 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Bordeaux 1 2 0 1 1 2 4 -2

17. Olympique de Marselha 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Dijon 0 2 0 0 2 1 3 -2

19. Nîmes 0 2 0 0 2 1 5 -4

20. Monaco 0 2 0 0 2 0 6 -6

