Monaco e Lille vencem e se juntam ao PSG na liderança da Ligue 1; Lyon é o lanterna

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2024 - 20:47 Para compartilhar:

Monaco e Lille, graças às vitórias obtidas neste sábado (24), se juntaram ao Paris Saint-Germain que havia vencido na sexta-feira, na liderança da Ligue 1 francesa com seis pontos em seis possíveis.

Os monegascos conquistaram sua segunda vitória consecutiva e infligiram a segunda derrota seguida ao Lyon no estádio Groupama, enquanto o Lille derrotou o Angers por 2 a 0 em casa.

Ben Seghir abriu o placar com um chute cruzado de pé direito após uma assistência de Maghnes Akliouche (65′).

Na reta final Lamine Camara (80′) aumentou após um cruzamento da esquerda de Kassoum Ouattara (80′) na segunda trave.

Camara foi expulso nos acréscimos após receber um segundo cartão amarelo após cometer uma falta em Mama Baldé (90’+7).

“É incrível, nunca havíamos vencido aqui”, disse Seghir após a partida. “Vencemos por dois gols, é a terceira partida em que não sofremos gols (incluindo um amistoso contra o Barcelona), isso mostra a maneira como estamos jogando”.

O Monaco está na liderança da tabela ao lado do Paris Saint-Germain (6 pontos cada) depois de ter derrotado o Saint-Etienne no último fim de semana (1-0).

Enquanto isso, o Lyon, que perdeu na primeira rodada para o Rennes (3-0), cai para a última posição da tabela com 5 gols sofridos e nenhum marcado.

Não estou necessariamente preocupado com os resultados, mas sim com as atuações que os geraram, e o meu dever é fazer com que as coisas evoluam para que a equipe jogue melhor”, reconheceu o treinador do Lyon, Pierre Sage, durante a coletiva de imprensa.

No jogo do Lille contra o Angers, foi Thomas Meunier quem abriu o placar (34′) após uma rápida tabela com Hakon Haraldsson que terminou com um bom chute. Mohamed Bayo decretou a vitória nos acréscimos (90’+6).

Em outro dos jogos do dia, o tradicionalíssimo Saint-Etienne, clube que voltou para a Ligue 1, perdeu para o Le Havre (2-0), que evitou por pouco o rebaixamento na temporada passada.

O PSG jogou em casa na sexta-feira e goleou o Montpellier por 6 a 0, em partida em que Bradley Barcola brilhou com dois gols e João Neves com duas assistências.

Neste domingo serão disputados os outros cinco jogos da segunda rodada do campeonato francês.

fjt/mfr/iga/aam