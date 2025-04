Monaco atropela Olympique de Marselha (3-0) e assume vice-liderança do Francês

O Monaco venceu com autoridade por 3 a 0 o Olympique de Marselha e lhe tomou o segundo lugar da Ligue 1, atrás do PSG, já coroado campeão, neste sábado (12), pela 29ª rodada, no Stade Louis II.

Com cinco jogos restantes no campeonato francês, o Monaco (53) tem um ponto de vantagem sobre o OM (52), agora na terceira posição depois de ter sofrido quatro derrotas em cinco partidas.

Strasbourg (4º, 49), Lyon (5º, 48), Nice (6º, 47) e Lille (7º, 48) estão à espreita logo atrás de um Marselha muito vulnerável.

Takumi Minamino (34′), Breel Embolo (59′) e Denis Zakaria (82′ de pênalti) foram os autores dos gols do Monaco que aproveitou as fragilidades defensivas oferecidas pelo OM.

Superior em todos os aspectos do jogo, o Monaco não encontrou rival nesta quase decisão pelo segundo lugar.

O Marselha está em baixa nesta reta final da temporada, tendo sofrido 11 gols em quatro partidas.

O goleiro argentino, Gerónimo Rulli, evitou uma goleada pior com suas defesas, mas acabou cometendo o pênalti que Zakaria converteu.

“É muito difícil, era uma partida muito importante e fomos mal… Agora temos que trabalhar duro e tentar vencer o Montpellier na semana que vem”, disse Rulli, visivelmente abalado pela derrota.

— Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Lens – Reims 0 – 2

– Sábado:

Monaco – Olympique de Marselha 3 – 0

Toulouse – Lille 1 – 2

Strasbourg – Nice

– Domingo:

(10h00) Saint-Etienne – Brest

(12h15) Angers – Montpellier

Le Havre – Rennes

(15h45) Auxerre – Lyon

– Terça-feira:

(15h45) Nantes – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 74 28 23 5 0 80 26 54

2. Monaco 53 29 16 5 8 57 35 22

3. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 57 41 16

4. Lille 50 29 14 8 7 44 31 13

5. Strasbourg 49 28 14 7 7 46 35 11

6. Lyon 48 28 14 6 8 54 38 16

7. Nice 47 28 13 8 7 52 35 17

8. Brest 43 28 13 4 11 44 43 1

9. Lens 42 29 12 6 11 32 32 0

10. Auxerre 38 28 10 8 10 39 39 0

11. Toulouse 34 29 9 7 13 38 38 0

12. Rennes 32 28 10 2 16 38 38 0

13. Nantes 30 28 7 9 12 33 47 -14

14. Reims 29 29 7 8 14 31 42 -11

15. Angers 27 28 7 6 15 26 46 -20

16. Le Havre 27 28 8 3 17 31 57 -26

17. Saint-Etienne 23 28 6 5 17 28 64 -36

18. Montpellier 15 28 4 3 21 21 64 -43

./bds/st/pm/dam/aam