Monaco anuncia contratação de zagueiro Naldo

Vice-lanterna da Ligue 1, o Monaco anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro brasileiro Naldo, procedente do Schalke 04 alemão.

O clube do Principado vai contar com o defensor, que já jogou quatro vezes pela Seleção brasileira, até junho de 2020. O valor da transação não foi revelado.

Naldo tem 36 anos e soma mais de 500 jogos na Bundesliga. Foram 13 anos no Campeonato Alemão, onde defendeu Werder Bremen, Wolfsburg e Schalke 04.

“Estamos convencidos de que seu perfil será um ativo importante em nossa vontade de reforçar rapidamente o elenco”, indicou o vice-presidente do clube, Vadim Vasilyev.

Segundo as imprensas de França e Inglaterra, o Monaco negocia com o Chelsea para contar com os serviços do meia espanhol Cesc Fábregas.

