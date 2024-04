‘Mona Lisa’ de Da Vinci pode ganhar sala exclusiva no Louvre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/04/2024 - 10:50 Para compartilhar:

PARIS, 27 ABR (ANSA) – A “Mona Lisa”, obra-prima do gênio italiano Leonardo Da Vinci (1452-1519), pode ganhar uma sala exclusiva no Museu do Louvre, em Paris.

A ideia foi divulgada neste sábado (27) pela presidente do museu francês, Laurence Des Cars, que apontou que há discussões em andamento com o Ministério da Cultura do país.

“Pelo que me diz respeito é um ‘sim’ e acho que para muitos é o mesmo. É sempre frustrante quando não estamos à altura das condições de recepção, e é isso que acontece com a Mona Lisa.

Por isso, estamos refletindo com o Ministério da Cultura sobre essa melhoria, que hoje me parece necessária”, disse Des Cars.

A presidente do Louvre lembrou que 80% dos visitantes do museu, mais de 20 mil pessoas por dia, veem a Mona Lisa. As condições de exposição, porém, são motivo de críticas dos frequentadores, já que o local costuma ficar lotado e com filas para fotografar a pintura.

Atualmente o quadro está na sala “des États”, a maior do museu, em frente à maior pintura do Louvre, “As Bodas de Caná” do também italiano Paolo Veronese, e ao lado de obras dos grandes mestres venezianos do século 16.

A instituição tem um limite de 30 mil visitantes por dia, que será mantido também durante as Olimpíadas de Paris, entre julho e agosto deste ano. (ANSA).