Momento fofura: Mariana Ximenes chora em live com Ary Fontoura

Mariana Ximenes comoveu os seguidores ao chorar durante uma live ao lado do amigo e colega de profissão Ary Fontoura. Os dois, que atuaram juntos em “Chocolate com Pimenta”, participaram de uma transmissão ao vivo na conta do Instagram de Fartura Brasil.

+ A Fazenda: Jojo briga com Luiza por causa de doce de leite e atriz chora

+ João Guilherme aparece em hospital mas tranquiliza fãs

Quando Ary falou sobre sua paixão pela vida, Mariana não conteve a emoção. “Quando eu lembro tudo o que eu fiz na minha vida… Eu acho que ainda não fiz o que eu gostaria de fazer. Acho que a vida é uma superação e eu quero sempre ser melhor do que já fui. O meu entusiasmo é grande e será sempre assim até o meu último momento. Eu não me entrego. Não se entreguem, se reinventem a cada hora e a cada momento. A vida está aí pra aproveitar”, disse.

O ator também se declarou para a colega. “Sabia que tinha nascido para ser uma grande atriz. Aí, te encontrei em ‘Chocolate com pimenta’. Vi que você é uma pessoa excepcional. E só poderia ter nascido mesmo uma amizade entre nós”, finalizou.

Veja a transmissão completa:

