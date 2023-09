Momento assustador: passageiros de Madri ficam presos em metrô inundado

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/09/2023 - 4:41 Compartilhe

Um grupo de passageiros a bordo de uma linha férrea em Madri viu seu vagão subitamente inundar-se de água enquanto uma chuva torrencial recorde varria a Espanha de domingo a segunda-feira.

Imagens chocantes de dentro de uma linha de metrô mostram passageiros se afastando da porta que conecta os vagões enquanto a água da enchente escorria pelas frestas.

Os passageiros preocupados puderam ser vistos filmando a enchente, com a chuva visível pelas janelas do trem, fazendo parecer que o trem estava preso em uma cachoeira.

Autoridades municipais disseram que a enchente repentina começou no domingo, com o prefeito José Luis Martinez-Almeida alertando os moradores para se abrigarem, já que se esperava que 120 litros por metro quadrado de chuva caíssem no espaço de apenas 12 horas.

“Devido à situação excepcional e anormal, em que serão quebrados recordes de precipitação, peço ao povo de Madrid que hoje fique em casa”, escreveu Martinez-Almeida no X , antigo Twitter.

O prefeito observou que as enchentes ultrapassaram em muito o recorde da cidade de 1972, de apenas 87 litros por metro quadrado.

A chuva transformou a vibrante cidade de Madrid numa cidade coberta de água lamacenta, onde os carros foram arrastados pela inundação repentina e as linhas de transporte suburbano acabaram por ser encerradas.

Autoridades espanholas disseram que pelo menos três pessoas morreram como resultado das enchentes na zona rural de Toledo, cerca de 50 quilômetros a sudoeste de Madri.

Três outras pessoas também foram dadas como desaparecidas, incluindo um pai e um filho cujo carro foi arrastado para o rio Alberche, em Aldea del Fresno, e um homem de 84 anos que foi arrastado por uma enchente em Villamanta.

A tempestade parece muito pior do que a chuva mortal de 2019 que matou duas pessoas no sudeste da Espanha, que fez com que a cidade de Ontinyent sofresse mais de 15 centímetros de chuva em poucas horas.

A agência meteorológica nacional da Espanha, AEMET, emitiu um aviso de alerta vermelho máximo no domingo para Toledo, Madrid e a cidade de Cádiz.

A agência disse que a tempestade que atingiu o país foi o fenômeno meteorológico conhecido como DANA, sigla em espanhol para “depressão isolada de alto nível”, que provoca chuvas torrenciais repentinas.

