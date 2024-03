Molejo anuncia show no Rio de Janeiro após Anderson receber alta hospitalar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 21:23 Para compartilhar:

O cantor Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, recebeu alta hospitalar, na última terça-feira, 19, após ficar internado por 21 dias para tratar um câncer inguinal, um tipo raro da doença. Apesar de ter voltado para casa, o artista ainda não vai poder subir aos palcos.

Mesmo sem a sua presença, os outros integrantes, já estão com apresentação marcada. Andrezinho (surdo, voz e vocal), William Araújo (violão e vocal), Claumirzinho (percussão e vocal), Lúcio Nascimento (percussão e vocal) e Jimmy Batera (bateria e vocal) farão show, na próxima sexta-feira, 21, no Bar da Lapa, no Rio de Janeiro.

A volta de Anderson segue sem previsão de acontecer. Por enquanto, ele está se recuperando em casa, agora que teve resposta positiva ao tratamento.

“Estamos aguardando uma posição da equipe oncológica”, afirmou a assessoria do cantor, segundo o site da revista Quem, em publicação nesta quarta-feira, 20.

“Ele está bem, sem dores. Respondeu bem ao procedimento que fez”, completou a equipe sobre o estado de saúde do cantor.

Anderson Leonardo foi hospitalizado no dia 27 de fevereiro após se sentir mal ao final de um show.

Em outubro de 2022, o vocalista comunicou aos fãs que havia sido diagnosticado com a doença, um tipo raro de tumor, localizado na região da virilha, e que afeta o pênis e o ânus.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias