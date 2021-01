Moledo rompe ligamento do joelho e será desfalque no Inter de seis a oito meses

O zagueiro Rodrigo Moledo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho direito e deve se tornar desfalque para o Internacional pelos próximos seis a oito meses.

Segundo comunicado divulgado pelo Inter, a provável causa da lesão foi um trauma no jogo contra o Ceará, na última quinta, antes da vitória sobre o Goiás, no domingo, na qual Moledo também esteve em campo. Conforme o relato, Moledo teve pouca dor após o jogo com a equipe nordestina e fez normalmente a preparação para o compromisso seguinte. No entanto, depois da vitória sobre o time goiano, apresentou inchaço no joelho direito e teve a lesão confirmada por exames.

Por isso, Moledo precisará passar por uma cirurgia e, em seguida, por longos meses de recuperação. É o quarto jogador do Inter a sofrer esse mesmo tipo de lesão nesta temporada. Antes, o atacante Guerrero, o lateral-direito Saravia e o meio-campista Gabriel Boschilia já haviam rompido ligamentos do joelho.

Outro desfalque do Inter, mas que deve demorar menos tempo para voltar, é o meia-atacante Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. Galhardo deixou a partida com o Goiás com uma lesão na panturrilha esquerda e, segundo o clube, ficará fora dos próximos jogos e será avaliado semanalmente.

O Inter volta a campo no próximo domingo, às 20h30, contra o Fortaleza, no Beira-Rio. Na sequência, vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. A equipe paulista lidera o Brasileirão com 56 pontos, enquanto o time gaúcho é o vice-líder com 53 pontos.

