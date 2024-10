Moldávia vai às urnas para decidir presidente e adesão à UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 20 OUT (ANSA) – Milhares de pessoas na Moldávia foram às urnas neste domingo (20) para escolher o próximo presidente do país e se a ex-república soviética deve manter sua candidatura à União Europeia.

De acordo com a Comissão Eleitoral de Chisinau, a taxa de participação mínima de 33% foi ultrapassada e superou os números registrados nas eleições parlamentares de 2021 (33,2%) e presidenciais de 2020 (33,0%).

As últimas pesquisas apontaram um favoritismo do “sim” (55%), que estabelece o apoio de o país seguir seu caminho de aproximação do bloco europeu. A atual presidente da Moldávia, Maia Sandu, também aparece na frente dos levantamentos.

Primeira mulher a liderar a nação, a chefe de Estado busca intensamente o apoio à adesão na UE, o que fará Chisinau entrar em rota de colisão com a Rússia, acusada pelo seu governo de interferir no processo eleitoral.

Caso nenhum candidato presidencial alcançar maioria absoluta, os moldavos voltarão às urnas no próximo dia 3 de novembro. Um provável segundo turno poderá ser disputado por Sandu e o opositor Alexandr Stoianoglo, que é favorável aos russos.

