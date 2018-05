Moisés admite preocupação com parte física, mas prevê boa atuações no Botafogo

Após fazer sua estreia neste Brasileirão, na rodada passada, o lateral-esquerdo Moisés admite preocupação com a parte física, mas se diz confiante quanto ao preparo técnico para ajudar o time do Botafogo na sequência da competição.

“A minha preocupação agora é a condição física, é normal sentir um pouco. Não vejo problema na questão técnica. Confio no meu potencial e qualidade. A pior parte já passou e tenho um grande objetivo de ajudar o Botafogo e crescer”, declarou Moisés, nesta terça-feira.

O lateral voltou ao time um mês e meio depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito na final do Campeonato Carioca. Até então, ele vinha sendo um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Alberto Valentim.

Em seu retorno, ele foi titular no empate do Botafogo com o Vitória por 1 a 1, no Engenhão, no domingo passado. E admite a decepção pelo tropeço logo em sua volta ao time. “No Brasileiro, não tem jogo fácil não, mas são 11 contra 11. Não tem segredo. Vamos quietinhos, está na hora de vencer fora de casa, distanciar da zona de rebaixamento e ficar perto do G4. Se vencermos, vamos voltar grandes e ganhar moral para o clássico do sábado”, declarou o lateral.

A equipe tentará a recuperação diante do São Paulo, nesta quarta, no Morumbi. “Acho que o torcedor deles vai comparecer. Ponto forte parece que é a união em campo. Resgataram um bom jogador, que é o Diego Souza. Ele esteve para ir embora, voltou e está fazendo gols. Chegada do Everton deu um gás ao São Paulo. O time está entrosado, vi os últimos três jogos deles, vamos encontrar dificuldades”, projeta Moisés.

Para o duelo desta quarta, Valentim deve fazer somente uma mudança na equipe em comparação ao jogo anterior. A novidade será o zagueiro Joel Carli, que cumpriu suspensão na rodada passada. Assim, o time carioca deve ser escalado com Jefferson; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Gustavo Bochecha e João Pedro; Luiz Fernando e Kieza.