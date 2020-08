Moicano de Neymar faz sucesso na web após vitória do PSG; veja Craque brasileiro voltou a usar moicano na partida que classificou o PSG às semis da Liga dos Campeões

Neymar brilhou na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Atalanta por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira, que classificou o time francês às semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O craque brasileiro fez a alegria dos fãs ao colocar cabelo estilo moicano e chegar no estádio com óculos ‘juliete’ e a famosa caixa de som da JBL.

Em campo, Neymar decidiu com uma assistência para Marquinhos e na criação da jogada que gerou o gol de Choupo-Mouting, ambos nos minutos finais da partida. Nas redes sociais, os fãs do brasileiro enlouqueceram antes, durante e depois da partida. Após a classificação heroica, o dia 12 de agosto foi “declarado” como ‘Dia do Neymar de Moicano’ e feriado na França.

Veja mais brincadeiras na web:

OFICIAL! Dia 12 de agosto, conhecido como Dia do Neymar de Moicano, passa a ser feriado na França + Exclusivo: como Prost fez Senna perder o contrato com a Ferrari

— Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 12, 2020

DIA 12 DE AGOSTO, DIA OFICIAL DO NEYMAR DE MOICANO, JÁ ATUALIZEM O CALENDÁRIO DE VOCÊS!!!! — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) August 12, 2020

HOMENAGEM: Torre Eiffel passa a se chamar Torre Neyffel. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 12, 2020

