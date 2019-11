Moenchengladbach vence mais uma e consolida liderança na Bundesliga

O Borussia Moenchengladbach, surpreendente líder da Bundesliga, conseguiu uma nova vitória ao derrotar por 3 a 1 em seu estádio o Werder Bremen (14º), neste domingo pela 11ª rodada, com dois gols do meia Patrick Herrmann (22 e 59).

No momento em que o campeonato alemão chega às últimas semanas antes da pausa de inverno, o Borussia Moenchengladbach, que venceu sete de suas últimas oito partidas, reafirma sua condição de aspirante a tomar o título das mãos do Bayern de Munique.

A equipe conta com 4 pontos de vantagem sobre o Leipzig (2º), que no sábado venceu o Hertha Berlim (12º) por 4 a 2, e o próprio Bayern (3º), que goleou o Borussia Dortmund (5º com 19) por 4 a 0 no clássico do futebol alemão.

Superior durante todo o jogo, o ‘Gladbach’ abriu o placar aos 20 minutos com um gol do jogador da seleção argelina Ramy Bensebaini, de cabeça. O jogador acabou sendo expulso após receber um segundo cartão amarelo a quatro minutos do final.

Hermann garantiu a vitória com seus dois gols. Mais uma vez um dos destaques foi o francês Marcus Thuram, que poderia ter marcado no primeiro minuto, mas deu a assistência para o segundo gol.

Leonardo Bittencourt descontou para o Werder Bremen na prorrogação (3-1, 90+3).

No outro jogo deste domingo, o Bayer Leverkusen (8º) fechou com chave de ouro uma grande semana, depois de ter vencido o Atlético de Madrid na Champions (2-1), com um triunfo de 2 a 0 sobre o Wolfsburg (10º). Os gols foram marcados por Karim Bellarabi (25) e pelo ponta brasileiro de apenas 19 anos, Paulinho (90+6).

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Colônia – Hoffenheim 1 – 2

– Sábado:

Hertha Berlim – RB Leipzig 2 – 4

Schalke 04 – Fortuna Dusseldorf 3 – 3

Paderborn – Augsburg 0 – 1

Mainz – 1. FC Union Berlin 2 – 3

Bayern de Munique – Borussia Dortmund4 – 0

– Domingo:

B. Moenchengladbach – Werder Bremen 3 – 1

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0 – 2

Freiburg – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. B. Moenchengladbach 25 11 8 1 2 24 11 13

2. RB Leipzig 21 11 6 3 2 29 12 17

3. Bayern de Munique 21 11 6 3 2 29 16 13

4. Hoffenheim 20 11 6 2 3 16 14 2

5. Borussia Dortmund 19 11 5 4 2 23 15 8

6. Schalke 04 19 11 5 4 2 20 14 6

7. Freiburg 18 10 5 3 2 19 12 7

8. Bayer Leverkusen 18 11 5 3 3 17 15 2

9. Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 3 21 15 6

10. Wolfsburg 17 11 4 5 2 11 10 1

11. 1. FC Union Berlin 13 11 4 1 6 13 17 -4

12. Hertha Berlim 11 11 3 2 6 17 21 -4

13. Fortuna Dusseldorf 11 11 3 2 6 15 19 -4

14. Werder Bremen 11 11 2 5 4 18 24 -6

15. Augsburg 10 11 2 4 5 13 24 -11

16. Mainz 9 11 3 0 8 12 30 -18

17. Colônia 7 11 2 1 8 10 23 -13

18. Paderborn 4 11 1 1 9 11 26 -15

