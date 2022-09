Moedas Globais: índice DXY recua após payroll, mas reduz perdas

Estadão Conteúdo 02/09/2022 - 17:17 Compartilhe

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, recuou nesta sexta-feira, após a publicação do relatório mensal de empregos (payroll) dos Estados Unidos. O dado reforçou algumas apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode ser menos agressivo em seu aperto monetário, embora em quadro dividido entre analistas. Ao longo do dia, o DXY reduziu perdas, o que fez o euro voltar a perder a paridade que havia retomado em parte da sessão.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 140,29 ienes, o euro avançava a US$ 0,9947 e a libra tinha baixa a US$ 1,1498. O índice DXY registrou hoje baixa de 0,14%, a 109,534 pontos, mas subiu 0,67% na comparação semanal.

Os EUA criaram 315 mil postos de trabalho em agosto, bem perto da previsão dos analistas, enquanto a taxa de desemprego subiu a 3,7%, quando os economistas esperavam estabilidade em 3,5%. O salário médio por hora cresceu abaixo do esperado.

O dado levou analistas em geral a avaliar que havia alguns sinais de perda de fôlego no mercado de trabalho do país, inclusive no avanço dos salários, o que poderia influir na inflação e, consequentemente, na postura do Fed.

A Pantheon considerou que a chance de uma elevação de 50 pontos-base nos juros pelo BC americano no dia 21 aumentou agora. Outros, como o JPMorgan, continuavam a projetar alta de 75 pontos-base. O próximo dado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) foi destacado por vários agentes como crucial para essa decisão do Fed.

O dólar chegou a ficar mais pressionado em um primeiro momento, mas reduziu perdas ao longo do dia. Com isso, o euro chegou a retomar paridade frente ao dólar, mas não a sustentou. Na agenda europeia, a inflação ao produtor superou a previsão dos analistas em julho, o que reforça a expectativa de aperto monetário na próxima semana pelo Banco Central Europeu (BCE).

Entre outras moedas em foco, o dólar avançava a 139,2480 pesos argentinos. No mercado paralelo, o chamado dólar blue operava estável nesta sexta-feira, em 285 pesos. O dia era de feriado na Argentina, decretado ontem pelo presidente Alberto Fernández, após a vice Cristina Kirchner sofrer uma tentativa de homicídio.