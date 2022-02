Moedas Globais: índice DXY do dólar sobe, com alta de Treasuries e espera do CPI

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, fechou em alta nesta terça, revertendo leves perdas da sessão anterior. Em um dia de agenda esvaziada, o mercado se mantém à espera do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que será divulgado na quinta-feira. Além disso, o aumento dos rendimentos do Treasuries beneficiou a divisa americana.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 115,520 ienes, o euro caía a US$ 1,1423 e a libra subia a US$ 1,3551. O índice DXY avançou 0,21%, a 95,597 pontos.

Para a Western Union, em meio à ausência de dados dos EUA, o dólar é apoiado pelos elevados rendimentos do Treasuries, com o da T-note de 10 anos se aproximando de 2%. Já o euro, segundo a financeira, teve a maior parte de seus ganhos impulsionados pelo Banco Central Europeu (BCE) ontem, mas acabou perdendo terreno. “O euro desacelerou ao perceber que o Fed está prestes a aumentar sua taxa básica de juros em um ritmo mais rápido do que o BCE este ano. Enquanto isso, um grande indicador dos EUA nesta semana, os preços ao consumidor na quinta-feira, indicará a agressividade com que o Fed eleva os custos de empréstimos este ano”, analisa.

Hoje, a lira turca foi uma das poucas moedas emergentes que se fortaleceram ante o dólar, em meio a relatos de que o governo da Turquia pretende anunciar, neste fim de semana, um programa para incentivar a conversão de US$ 250 bilhões a US$ 350 bilhões em contratos de ouro em liras turcas. A medida seria uma forma de estancar a desvalorização da divisa nos últimos meses.

