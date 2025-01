Moedas globais: euro avança com CPI na Alemanha; dólar canadense sobe com renúncia de Trudeau

O dólar perdeu terreno para moedas rivais nessa sessão, com o euro sendo impulsionado pela alta além do previsto na inflação na Alemanha e o dólar canadense se valorizando com a renúncia do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Os negócios enfrentaram volatilidade depois que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, classificou como “fake news” reportagem do Washington Post afirmando que sua política de tarifas a importações seria limitada. A notícia havia alimentado expectativas de menor impacto de medidas protecionistas na economia global.

Trump não perdeu a oportunidade e usou a crise política no Canadá para voltar a atacar o país vizinho. Por meio de sua conta na Truth Social, Trump afirmou que muitos “amariam” que o Canadá fosse o 51º estado americano. “Os Estados Unidos não podem mais sofrer com os enormes déficits comerciais e subsídios que o Canadá precisa para se manter à tona. Justin Trudeau sabia disso e renunciou”, disse. Apesar da crise política, a moeda do Canadá se valorizou frente ao dólar americano e chegou ao fim desta tarde cotado a 1,4335 dólar canadense.

“A realidade aqui é que as visões da Truth Social de Trump vão impulsionar a volatilidade do câmbio por um tempo e a reação desta manhã é indicativa da dinâmica subjacente”, disse Karl Schamotta, estrategista-chefe de Mercado da Corpay, em Toronto, à CNBC. “O consenso do mercado é que o latido de Trump será pior do que sua mordida e qualquer notícia que confirme esse conceito é combustível para uma recuperação dos ativos de risco e para um declínio no dólar e nos rendimentos do Tesouro, mas a realidade aqui é que os riscos permanecem e não há um ponto final claro para isso”, complementou.

A zona do euro, que também é alvo de Trump, viu sua moeda se recuperar das perdas recentes diante de dados encorajadores da Alemanha. A inflação se mostrou mais forte que o esperado em dezembro e a atividade no setor de serviços superou as expectativas. Nesta tarde, o euro subia a US$ 1,0391. Já a libra reduziu os ganhos de mais cedo e subia US$ 1,2518, com o PMI de serviços aquém do esperado. O índice DXY fechou o dia em queda de 0,64%, aos 108,257 pontos.