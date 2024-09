Moedas Globais: dólar tem leve baixa em dia de feriado e à espera do payroll; euro sobe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 17:17 Para compartilhar:

O dólar era cotado em leve baixa no fim da tarde desta segunda-feira no exterior, em uma sessão com volume de negócios afetado pelo feriado nos Estados Unidos. A semana será marcada pelo relatório do mercado de trabalho americano (payroll), que deve ditar a expectativa pela dimensão do corte de juros do Federal Reserve (Fed, o Banco Central) esperado este mês. O dólar se valorizou frente ao iene, mas ficou pressionado ante o euro, que foi ajudado por uma série de dados da região. A libra esterlina também resistiu em alta.

O índice DXY mostrou desvalorização de 0,05%, a 101,653 pontos. O dólar avançava neste fim de tarde a 146,89 ienes, o euro subia a US$ 1,1076 e a libra avançava US$ 1,3149.

O euro era negociado em leve alta, ainda que tenha desacelerado da máxima de US$ 1,1079 registrada pela manhã, após uma bateria de indicadores na região. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu em agosto, mas a leitura final veio acima da preliminar. Na zona do euro, o mesmo indicador ficou estável. O PIB da Itália cresceu.

A libra também encontrou suporte no PMI industrial britânico, que subiu ao maior nível em 26 meses. Mas a libra esterlina parece vulnerável, já que as expectativas de corte de juros do mercado pelo Banco da Inglaterra (BoE) permanecem excessivamente cautelosas, disse o analista do MUFG Bank Derek Halpenny em podcast. O presidente do BOE, Andrew Bailey, estava mais otimista em relação à inflação, afirmou o analista. “Se isso continuar, o que eu acho que vai, o BOE estará em posição de talvez cortar mais do que o que está precificado no mercado”, avaliou.

Para o BNP Paribas, as posições vendidas no dólar que apostam em queda da moeda americana ante a libra e o euro parecem, particularmente, vulneráveis e devem ser desmontadas.

Entre as moedas emergentes, a lira turca se fortalecia frente ao dólar, que era cotado a 33,9038 liras perto das 16h50, em meio a dados locais e medidas cambiais. Na quinta-feira, o banco central da Turquia anunciou uma bateria de medidas como o aumento da remuneração de reservas em contas bloqueadas. Hoje cedo, o Produto Interno Bruto (PIB) turco veio aquém do esperado na leitura anual do segundo trimestre.