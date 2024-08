Moedas globais: dólar tem alta forte após dados sólidos esvaziarem tese de recessão nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 17:44 Para compartilhar:

O dólar tinha forte valorização no exterior no fim da tarde desta quinta-feira, na sequência de dados sólidos divulgados nos Estados Unidos que dissiparam ainda mais a apreensão sobre uma recessão no país. Os indicadores trouxeram nova rodada de fortalecimento da aposta de que o Federal Reserve (Fed) deve cortar juros em 25 pontos-base em setembro.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, avançou 0,40%, a 102,977 pontos. No fim desta tarde, a libra subia a US$ 1,2855. Na direção oposta, o euro recuava a US$ 1,0977. A moeda japonesa se depreciava, com o dólar em alta para 149,00 ienes.

A tese de que o Fed teria de ser mais incisivo em seu alívio monetário sofreu um abalo após o salto de 1% nas vendas do varejo nos EUA em julho. Outros dados também ajudaram a fortalecer hipótese de que o alívio terá de ser dosado, com 25 pontos base em setembro.

Na próxima semana, o mercado acompanhará os desdobramentos do Simpósio de Jackson Hole. Mas o Bank of America avaliou, em relatório, que o evento dificilmente trará impacto para o dólar.

O iene voltou a ceder, após o governo do Japão encerrar hoje uma campanha de alerta que pedia cautela e preparação para um possível “megaterremoto”. Analistas chegaram a citar que a moeda japonesa poderia receber fluxo de compra no caso de um tremor.

A libra esterlina se recuperava da queda acentuada da véspera com o suporte do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, que avançou acima do esperado no segundo trimestre.

Entre as moedas emergentes, o peso argentino continuava em queda. O Bradesco citou, em nota, que o mercado segue prevendo que uma desvalorização cambial significativa será necessária mais à frente na Argentina. Essa expectativa representa um obstáculo significativo para a estabilização econômica do país, na visão do banco.

O dólar também cedia a 4.007,90 pesos colombianos, após o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia frustrar expectativas no segundo trimestre.