Moedas globais: dólar sobe e euro cede com expectativa de alívio do BCE após PMIs fracos

O dólar subiu ante os principais pares cambiais nesta segunda-feira, 23, em continuidade ao movimento da sessão anterior e beneficiado por uma queda do euro, após dados de atividade na zona do euro ampliarem a expectativa de alívio monetário pelo Banco Central Europeu (BCE).

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,13%, a 100,851 pontos. O dólar se depreciava a 143,48 ienes. O euro era cotado em baixa, a US$ 1,1118, enquanto a libra se valorizava a US$ 1,3349.

O euro era penalizado por sinais de fragilidade econômica da zona do euro. A fraqueza dos PMIs europeus aumenta a probabilidade de uma redução de juros no encontro de outubro, avalia o Berenberg. Após a inflação mais lenta em insumos e bens produzidos, um corte nas taxas de juro em outubro poderá “muito bem estar na mesa”, afirmou o economista do Banco Comercial de Hamburgo, Cyrus de la Rubia.

O dólar foi ajudado ainda pelo PMI dos EUA, que caiu, mas mostrou um ritmo de atividade superior ao da zona do euro. Outro suporte veio de falas de membros do Fed. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, enfatizou que o corte de 50 pontos-base (pb) na taxa de juros na semana passada não garante o ritmo de futuras reduções. Já Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, afirmou que o ritmo de flexibilização deve diminuir nas próximas reuniões.

A libra subia após o PMI do Reino Unido evidenciar expansão da atividade. O dólar se recuperou ante o yuan em meio à expectativa de anúncio de estímulos pelo governo chinês e após corte da taxa de recompra pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês). O dólar subia a 7,058 yuans neste fim de tarde.

Entre as moedas latino-americanas, o peso argentino operava estável ante o dólar blue, ganhando força após a promessa do presidente da Argentina, Javier Milei, de eliminar a série de controles cambiais impostos para conter a saída de dólares do país. Segundo o Ámbito Financiero, o dólar blue era vendido a 1.245,00 pesos argentinos. Confira a cotação das principais moedas abaixo: