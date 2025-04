Moedas Globais: dólar sobe com otimismo sobre negociações comerciais entre EUA e China

O dólar avançou frente às principais moedas globais nesta terça-feira, 22, após ter atingido a mínima em três anos na véspera. O otimismo dos investidores em relação às negociações dos Estados Unidos com a China e outros países, em meio à guerra comercial, ajudou a impulsionar a moeda.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subiu 0,65%, para 98,918 pontos. A moeda americana se valorizava a 141,53 ienes. O euro caía para US$ 1,1430, enquanto a libra esterlina era negociada em queda, a US$ 1,3338.

As novas críticas de Donald Trump ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e suas pressões para a redução das taxas de juros acentuaram os receios de uma possível perda de independência do Fed. Isso, por sua vez, colocou em xeque o dólar como reserva de valor, de acordo com o ING. Mas várias autoridades saíram em defesa da independência do BC americano na sessão.

A moeda, no entanto, retomou o fôlego após a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmar que as negociações de tarifas com a China estão avançando. Ela também destacou o desejo de Trump de manter o dólar como moeda de reserva mundial e buscar um acordo com o Irã sobre armas nucleares. Mercado assimilou ainda notícia de que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, teria indicado que espera uma redução das tensões com a China, mas fontes disseram à Fox Business que suas declarações foram exageradas.

Mais cedo, o iene atingiu seu maior nível contra o dólar desde setembro de 2024, impulsionado pela demanda por ativos seguros. A libra também alcançou o maior nível em pelo menos 7 meses frente ao dólar, enquanto o euro voltou ao maior nível desde janeiro de 2022 contra a moeda americana. O euro também foi pressionado pela piora da confiança do consumidor na região.

O dólar canadense, por sua vez, pode se enfraquecer nos próximos meses após os ganhos recentes. A economia canadense ainda enfrenta dificuldades, e a ameaça de tarifas dos EUA permanece, segundo Michael Pfister, do Commerzbank. O banco projeta o dólar americano a 1,42 dólar canadense até junho, contra uma cotação atual ao redor de 1,38 dólar canadense.

* Com informações da Dow Jones Newswires