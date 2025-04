Moedas Globais: dólar sobe com avanço nas negociações comerciais

O dólar avança nesta terça-feira, 29, ante moedas de países desenvolvidos, revertendo parte das perdas da véspera, enquanto investidores monitoram dados econômicos dos Estados Unidos e novidades sobre a política tarifária do governo de Donald Trump.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subiu 0,23%, para 99,237 pontos. Por volta das 17 horas (horário de Brasília), o dólar avançava para 142,37 ienes, enquanto o euro cedia para US$ 1,1380 e a libra esterlina era negociada em queda, a US$ 1,3398.

O dólar começou o dia pressionado por dados fracos dos EUA, como a abertura de vagas abaixo do esperado e a queda na confiança do consumidor, mas recuperou força após declarações do governo americano. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse ter um acordo fechado à espera de aprovação, enquanto o Tesouro anunciou reuniões com 17 parceiros comerciais. Sinais de que Trump pretende aliviar tarifas sobre o setor automotivo também sustentaram os ganhos da moeda americana.

“Os riscos continuam inclinados para o lado negativo”, avalia Francesco Pesole, analista do ING, lembrando que o dólar segue altamente sensível a qualquer novidade sobre tarifas ou dados econômicos. Segundo ele, já há sinais de que a economia americana sente o impacto das incertezas comerciais.

Entre pares, o dólar canadense recuava levemente após a vitória dos liberais para um quarto mandato, mas sem maioria na Câmara dos Comuns. Para Michael Pfister, do Commerzbank, o resultado fragilizou o câmbio porque o partido agora depende de alianças com partidos menores para aprovar sua agenda no Parlamento.

Na Europa, uma leitura acima do esperado da confiança do consumidor alemão não foi suficiente para sustentar o euro. Pesole observa que o euro perdeu força como moeda preferencial nas últimas semanas, ficando atrás da maioria dos pares do G-10. Um apagão registrado em partes da Espanha e de Portugal também pode ter contribuído para a queda da moeda, “ainda que fatores mais amplos estejam em jogo”.

*Com informações da Dow Jones Newswires