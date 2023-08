Moedas Globais: dólar sobe ante rivais com piora do humor, passado o otimismo com CPI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 18:11 Compartilhe

O dólar ganhou força e passou a subir ante outras moedas fortes nesta tarde, com o mercado ajustando expectativas para a política monetária dos Estados Unidos após divulgação de dados de inflação e comentários da presidente da distrital de São Francisco do Federal Reserve (Fed), Mary Daly. Entre os destaques, o euro subiu ao maior nível em 15 anos em relação ao iene, diante de incertezas com o Banco Central europeu (BCE). O peso mexicano e a rupia indiana avançaram contra o dólar, após BCs locais manterem juros inalterados.

“Embora o CPI tenha apoiado o argumento de que o Fed fará uma pausa, ainda há evidências de impulso na economia dos EUA, e a presidente do Fed de São Francisco, Daly, moderou as notícias ao falar que ainda há mais trabalho a fazer”, comentou a ANZ.

O movimento se sobrepôs ao otimismo inicial com a perspectiva de pausa no aperto monetário em setembro, desencadeado pelo avanço dentro do esperado do índice de preços ao consumidor (CPI), na sigla em inglês). Assim, o índice DXY, que mede a força do mede ante uma cesta de rivais, fechou com alta de 0,03%, a 102,524 pontos.

O Banco Central Europeu (BCE) também levantou preocupações quanto à sua trajetória de juros, ao afirmar em boletim que a perspectiva para o crescimento e a inflação na zona do euro continuava altamente incerta. Depois disso, o euro atingiu o maior nível de valorização contra o iene desde agosto de 2008, na máxima intraday a 159,21 ienes. Ao fim da tarde, o euro subia a 158,99 ienes e a 0,8665 libras, mas recuava contra o dólar.

O Rabobank disse, em relatório, que o euro é a divisa com a segunda melhor performance entre moedas do G10, atrás apenas do dólar australiano, beneficiado por medos de que o salto nos preços do gás natural europeu possam levar a nova alta de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) em setembro

Entre emergentes, o peso mexicano se valorizou contra a moeda americana após decisão do BC do México de manter sua taxa básica de juros em 11,25% ao ano. Na marcação, o dólar estava sendo negociado a 17,0360 pesos mexicanos. Depois de o Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) também optar por manter os seus juros inalterados em 6,50%, o dólar caiu a 82,8 rupias indianas.

O dólar blue também foi destaque, após bater recorde de cotação de 610 mil pesos argentinos nesta tarde, a poucos dias das eleições primárias da Argentina. No horário citado, o dólar blue era vendido a 602 mil pesos argentinos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias