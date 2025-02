Moedas Globais: dólar ronda estabilidade com inflação nos EUA e conversas sobre Ucrânia

O dólar mostrava desempenho distinto ante as principais moedas globais nesta quarta-feira. A moeda ponderava o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos acima do esperado em meio a declarações do presidente Donald Trump de que pode intermediar um acordo para por fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, prestes a completar 3 anos.

O índice DXY, que mede o dólar ante rivais, operava perto da estabilidade, com recuo de 0,02%, a 107,938 pontos. Às 17h50 (de Brasília), o euro subia a US$ 1,0398 e a libra avançava a US$ 1,2450. O dólar seguia firme ante a moeda japonesa, cotado a 154,35 ienes.

O CPI subiu 0,5% em janeiro ante dezembro e 3,0% em base anual, ambos acima do esperado, o que contribuiu para impulsionar o dólar e os juros dos Treasuries americanos mais cedo. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse hoje que o índice de inflação evidenciou que o governo anterior de Joe Biden deixou uma confusão para ser administrada pela atual gestão de Donald Trump.

O presidente americano Donald Trump afirmou, através do Truth Social, que teve uma conversa “longa e produtiva” com o líder russo Vladimir Putin esta tarde e que ambos “concordaram e querem parar as milhares de mortes” que ocorreram desde que a guerra teve início, em fevereiro de 2022. O republicano, porém, não deu mais detalhes de como funcionaria o acordo.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que teve uma conversa “significativa” com o presidente dos Estados Unidos sobre as oportunidades para alcançar a paz. “Sou grato ao presidente Trump por seu interesse no que podemos realizar juntos”, escreveu em publicação no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira.

Já os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Espanha disseram que qualquer acordo de paz na Ucrânia não poderia ser alcançado sem o envolvimento de Kiev e seus parceiros europeus, segundo a agência AFP. “Não haverá paz justa e duradoura na Ucrânia sem a participação dos europeus”, disse o chanceler francês, Jean-Noel Barrot, em uma reunião de ministros das relações exteriores em Paris.