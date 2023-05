Moedas Globais: dólar recua, seguindo decisão do Fed e possível pausa nas altas de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 17:43 Compartilhe

O dólar operou em baixa hoje ante a maioria das moedas, em uma sessão marcada pela décima alta de juros consecutiva pelo Federal Reserve (Fed, o banco norte-americano). A elevação dos Fed funds à faixa de 5,00% a 5,25%, a maior em 16 anos, trouxe uma avaliação de que o ciclo de aumento nas taxas pode ter uma pausa. No entanto, na coletiva de imprensa que seguiu o movimento, o presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu que o aperto monetário ainda pode prosseguir para conter a inflação, o que reduziu parte das perdas do dólar. No caso do euro, a moeda comum avançou ainda de olho na decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na próxima manhã.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 135,05 ienes, o euro subia a US$ 1,1054 e a libra tinha avanço a US$ 1,2552. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou queda de 0,60%, a 101,343 pontos.

Para o analista da Oanda Edward Moya, o dólar está sendo esmagado, pois o fim do ciclo de aperto do Fed é provável. “As moedas dos mercados emergentes terá uma boa corrida aqui, pois o diferencial da taxa de juros deve permanecer amplamente a seu favor”, aponta. O peso mexicano subiu para os níveis mais altos desde 2017. O dólar passou de 17,9875 pesos na tarde de ontem para 17,9321 hoje. Enquanto isso, o euro está tendo uma boa recuperação à medida que o foco muda para o BCE e sua batalha mais dura contra a inflação, indica Moya.

A taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,5% em março, atingindo mínima recorde, e ficando abaixo da expectativa de analistas. A grande maioria dos dirigentes do BCE tem sinalizado que mais aperto monetário está por vir nesta semana, mas entre os analistas não há consenso sobre se ele será de 25 ou 50 pontos-base (pb), em contexto de inflação ainda persistente.

Nos EUA, Powell, afirmou que a instituição poderá apertar mais a política monetária, caso necessário.

Segundo ele, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) não tomou uma decisão sobre eventual pausa na campanha de alta de juros hoje. A ferramenta de monitoramento do CME Group mostrava há pouco 77,7% de chance de manutenção da política monetária na próxima decisão do Fed, em 14 de junho. Há ainda 16,5% de possibilidade de alta de 25 pontos-base, além de 5,8% de corte de 25 pontos-base.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias