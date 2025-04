Moedas Globais: dólar recua para mínima do ano em meio a temores sobre tarifas

O dólar caiu nesta quinta-feira, 3, para seu nível mais baixo do ano, refletindo o desconforto dos investidores com as perspectivas de crescimento e os impactos econômicos globais das tarifas impostas por Donald Trump.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, recuou 1,67%, para 102,072 pontos. O dólar caía para 146,37 ienes, enquanto o euro subia para US$ 1,1019 e a libra esterlina, para US$ 1,3083.

Segundo análise do ING, a incerteza gerada pelas tarifas recíprocas tem sido um fator-chave na queda do dólar. Peter Cardillo, da Spartan, observa que, apesar da busca por segurança, a moeda está enfraquecendo devido ao desmonte de operações de carry trade com o iene e temores de recessão.

O Deutsche Bank alertou para uma possível crise de confiança no dólar, destacando que mudanças nas alocações de fluxo de capital podem desestabilizar as taxas de câmbio.

O euro ampliou ganhos e atingiu a máxima dos últimos seis meses, chegando a US$ 1,1147, após a ata do Banco Central Europeu (BCE) indicar riscos de alta na inflação devido às tarifas americanas, enquanto a Comissão Europeia finaliza contramedidas ao tarifaço. A libra esterlina também alcançou seu maior nível em quase seis meses contra o dólar, e o franco suíço atingiu seu patamar mais alto em cinco meses, impulsionado pela demanda por ativos de refúgio, segundo analistas da UBS.

A coroa sueca surpreendeu ao se valorizar, refletindo sua recuperação recente após um período de fraqueza extrema. A expectativa de que o Riksbank encerrou seu ciclo de cortes e pode elevar os juros fortalece a moeda, que também se beneficia da resiliência do euro, diz Jane Foley, estrategista de câmbio do Rabobank.