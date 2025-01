Moedas globais: dólar recua, observando postura tarifária de Trump e expectativa por BoJ

O dólar recuou nesta quinta, 23, ante a maioria das moedas, em uma sessão que contou com redução nas apreensões por uma guerra comercial. Declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, amenizaram os temores por uma elevação de tarifas, ainda que não tenham dissipado por completo as incertezas no tema. Como destaque, o iene avançou ante a moeda americana em uma sessão que conta com a expectativa pela decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) nesta madrugada.

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis principais moedas, fechou em baixa de 0,11%, a 108,047 pontos. O dólar se depreciou a 155,93 ienes. A libra esterlina avançou a US$ 1,2358. O euro subiu a US$ 1,0421.

“A correção do dólar desta semana não foi muito longe. Apesar do forte posicionamento unilateral do dólar, os investidores não têm clareza sobre o momento das ameaças tarifárias de Trump, impedindo-os de reduzir as participações em dólares”, avalia o ING. Hoje, Trump afirmou que o presidente da China, Xi Jinping, ligou para ele, e disse que pretende ter uma boa relação com a China nos próximos quatro anos de sua administração, repetindo que o que buscará é uma relação justa diante do déficit comercial americano com o país.

O BoJ deve elevar os juros de 0,25% para 0,50% na reunião de política monetária desta madrugada, devido à inflação acima da meta no país por vários meses e à baixa cotação do iene ante o dólar, apontam economistas entrevistados pelo Broadcast. Também devem colaborar para este aumento a continuidade de reajustes significativos de salários no país e a grande diferença dos juros pagos por títulos públicos japoneses e americanos. Hoje, a Fitch reafirmou o rating em moeda estrangeira de longo prazo do Japão em A nesta quinta-feira, mantendo perspectiva “estável” para a nota soberana.

O Banco Central da Turquia cortou sua taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 45%, em decisão divulgada nesta quinta-feira, o que marcou a segunda redução consecutiva pelo BC turco. Segundo a autoridade monetária, a decisão em relação à postura monetária rígida está fortalecendo o processo de desinflação por meio da moderação na demanda doméstica, apreciação real da lira turca e melhora nas expectativas de inflação. Ao final da tarde, a dólar recuava a 35,6311 liras.