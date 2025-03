Moedas Globais: dólar recua com cautela do mercado em meio a incertezas sobre tarifas

O dólar opera em queda frente às principais moedas à medida que os investidores permanecem cautelosos diante da incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos e aguardam dados econômicos importantes do país. Analistas do Deutsche Bank apontam que há sinais de crescente preocupação com a possibilidade de estagflação nos EUA. Isso tem pressionado os ganhos do dólar, enquanto os investidores demonstram cautela.

O índice DXY, que acompanha o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, recuou 0,28%, para 104,044 pontos. O dólar caía para 149,88 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,0828 e a libra esterlina caía para US$ 1,2945.

O ING também alerta para a possibilidade de uma “perda de confiança” na moeda americana, considerando a alta contínua do ouro como um indicativo dessa tendência.

Nesta sexta-feira, o dólar norte-americano perdeu força, especialmente em relação ao dólar canadense, após uma conversa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o premiê canadense, Mark Carney. Ambos indicaram que se reunirão após as eleições canadenses, previstas para 28 de abril.

A libra esterlina subiu inicialmente, impulsionada pelos dados de vendas no varejo do Reino Unido que superaram as expectativas. No entanto, a moeda recuou após as análises do mercado sobre o PIB, que confirmou uma economia britânica fraca no final do ano passado, embora o gasto do consumidor possa ajudar no início de 2025, segundo Ruth Gregory, economista da Capital Economics.

O euro também passou por flutuações, inicialmente caindo, após dados de inflação na França e Espanha respaldarem espaço para corte das taxas de juros pelo Banco Central Europeu. Mas a moeda se recuperouno final da tarde. A dirigente do BCE e presidente do BC da Estônia, Madis Muller, alertou que a implementação de tarifas pode resultar em “inflação ligeiramente maior” na zona do euro e desacelerar o ímpeto econômico.

*Com informações da Dow Jones Newswires