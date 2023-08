Moedas Globais: dólar recua ante rivais, com reversão na expectativa de mais aperto do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 17:30 Compartilhe

O dólar recuou ante rivais fortes e operava sem direção única ante emergentes, após dados de mercado de trabalho e confiança do consumidor nos EUA reverterem expectativas de mais aperto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até o final do ano. No México, o peso chegou a se desvalorizar contra a moeda americana, mas devolveu perdas na reta final do pregão desta terça-feira, 29.

Por volta das 17 horas (de Brasília), o dólar cedia a 145,77 ienes, o euro subia a US$ 1,0889 e a libra tinha alta a US$ 1,2652. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou em queda de 0,51%, a 103,531 pontos.

A queda acentuada na abertura de vagas de emprego dos EUA, apontada pelo relatório Jolts, e na confiança do consumidor americano, medida pelo Conference Board, surpreenderam o mercado e pesaram sobre o dólar, empurrando o DXY abaixo dos 104 pontos. Os dados fracos sinalizam que a economia dos EUA caminha para um “pouso suave”, analisa o Wells Fargo, e renova esperança de que o ciclo de aperto monetário do Fed esteja no fim.

Após os dados, a precificação majoritária de nova alta de juros pelo Fed até dezembro foi revertida e o mercado antecipou expectativas de cortes para 2024, segundo monitoramento do CME Group. Em relatório, o Julius Baer analisa que, a partir desse possível relaxamento monetário, dólar deve perder a vantagem de diferencial de juros com a zona do euro, oferecendo suporte para o euro, que poderá avançar ao nível de US$ 1,12 nos próximos 12 meses.

Já o Bank of America (BofA) avalia que a tendência do dólar dependerá da China e da capacidade do país de desenvolver “estímulos significativos e coordenados nas próximas semanas”. Para o banco, a fraqueza da segunda maior economia do planeta atuou como driver dominante do dólar, acima da própria política monetária do Fed.

Entre emergentes, o peso mexicano devolveu perdas contra o dólar na reta final do pregão. A moeda operou sob pressão durante maior parte do dia, depois do Produto Interno Bruto (PIB) do México avançar menos do que o esperado pelo mercado. No horário citado, o dólar cedia a 16,8064 pesos mexicanos.

