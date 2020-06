Moedas Globais: dólar recua ante rivais, após Fed anunciar mais estímulos

O dólar recuou em relação a outras moedas fortes no pregão desta segunda-feira, 15, após o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciar mais estímulos à economia dos Estados Unidos, o que tende a desvalorizar a divisa e diminuir a busca por segurança.

No fim da tarde em Nova York, o dólar registrava baixa a 107,36 ienes, enquanto o euro subia a US$ 1,1313 e a libra avançava a US$ 1,2588. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana em relação a seis rivais fortes, recuou 0,63%, a 96,706 pontos.

Em mais uma ação contra a crise gerada pela pandemia de covid-19, o Fed vai comprar um portfólio “amplo e diversificado” de títulos corporativos, para apoiar a liquidez no sistema financeiro e a disponibilidade de crédito para grandes empregadores.

“O Fed tornou-se o comprador de última instância do mundo e, embora essa demanda seja boa para ações e Treasuries, levou o dólar para baixo”, afirma a diretora de estratégias cambiais da BK Asset Management, Kathy Lien. Ela, no entanto, também faz um alerta: “os negociadores precisam tomar cuidado, porque a compra de títulos não termina com uma crise de saúde.”

Apesar do otimismo impulsionado pelo Fed, ainda permanecem as preocupações com o ressurgimento de casos de coronavírus em Pequim e o aumento do número de infectados em Estados americanos que começaram o reabertura econômica. “Não há nada mais preocupante para líderes mundiais, investidores e todos do que uma segunda onda de coronavírus, e a possibilidade aumentou exponencialmente”, comenta Kathy Lien.

No início do pregão, quando o índice DXY ainda encontrava espaço para subir, analistas do banco americano Brown Brothers Harriman (BBH) escreveram que novos ganhos para a moeda americana “podem ser difíceis”, já que o Fed mantém uma postura dovish (mais leve) na política monetária. No gráfico de pontos divulgado na semana passada, os dirigente sinalizaram que os juros devem ficar próximos de zero pelo menos até 2022.

O euro e a libra, por sua vez, se fortaleceram, em meio às negociações para o pós-Brexit. Em comunicado conjunto divulgado nesta segunda, a União Europeia e o Reino Unido mencionaram “discussões construtivas”, mas disserem que um “novo impulso” é necessário para se chegar a um acordo.

Ante moedas emergentes e ligadas a commodities, o dólar não mostrou direção única. No final da tarde em Nova York, a moeda americana cedia a 22,2586 pesos mexicanos e a 69,3632 pesos argentinos, mas subia a 17,1485 rands sul-africanos.

