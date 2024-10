Moedas Globais: dólar recua ante pares em correção após ganhos recentes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 17:39 Para compartilhar:

O dólar fechou em queda ante seus principais pares nesta quinta-feira, 24, em movimento de correção conforme a moeda norte-americana caminha para sua quarta semana consecutiva de ganhos.

O índice DXY, que mede a variação da moeda dos Estados Unidos ante uma cesta de pares fortes, recuou 0,36%, a 104,058 pontos. O dólar recuava a 151,89 ienes. O euro subia a US$ 1,0829, enquanto a libra subia a US$ 1,2974.

Em dia de rodada de divulgação de dados de emprego, atividade, moradias, indústria e serviços nos Estados Unidos e de falas de dirigentes de BCs, os juros dos Treasuries e o dólar deram uma pausa no forte movimento alta que vêm apresentando durante as últimas semanas.

Na medida em que operadores enxergam espaço limitado para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros e precificam incertezas eleitorais, há expectativa de que a divisa da maior economia do mundo siga se valorizando.

“Acreditamos que os recentes dados e comentários do Fed continuam a apoiar um ciclo de flexibilização de juros muito gradual. As expectativas do mercado até se ajustaram, mas seguem ‘dovish’. Enquanto essa reprecificação continua, o dólar deverá continuar subindo. E as perspectivas de crescimento mais fracas para o resto do mundo realçam as divergências em curso que favorecem o dólar”, dizem analistas da BBH.

*Com informações da Dow Jones Newswires