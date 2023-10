Moedas Globais: dólar recua ante outras moedas fortes, com Fed; peso argentino segue sob tensão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 17:18 Compartilhe

O dólar chegou a subir ante outras moedas principais logo cedo, mas inverteu o sinal ao longo desta terça-feira, 10, em meio a declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Além disso, frente a divisas emergentes, o dólar no mercado paralelo na Argentina (dólar blue) renovou recorde histórico, em quadro de tensão em mês eleitoral e após o governo anunciar ajustes em sua política cambial.

No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 148,68 ienes, o euro subia a US$ 1,0608 e a libra tinha alta a US$ 1,2287. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou queda de 0,24%, a 105,825 pontos.

O conflito entre Israel e o Hamas seguia como foco importante, mas a reação nos mercados era mais contida, e o fato de que o Irã não se envolve diretamente no tema, ao menos por ora, foi citado por alguns analistas como motivo para a resposta mais contida ao quadro.

Entre os dirigentes do Fed, Raphael Bostic afirmou que, na sua avaliação, o aperto já realizado é suficiente para levar a inflação à meta de 2%. O Wall Street Journal reportou que vários dirigentes nos últimos dias sinalizaram que, com o avanço recente nos juros dos Treasuries mais longos, pode de fato ser necessário apertar menos a política monetária. Já Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, não descartou mais aperto, caso a economia se mostre ainda mais resiliente. No monitoramento do CME Group, subia um pouco mais hoje a chance de manutenção dos juros na próxima decisão do Fed, em 1º de janeiro, de 88,0% ontem a 89,6%.

A política monetária menos dura pelo Fed tende a pressionar a moeda americana. O BBH comentava que a moeda americana tinha fraqueza diante do recuo dos juros dos Treasuries, na volta de feriado ontem que deixou o mercado de bônus americano fechado.

Na Argentina, o governo anunciou novas medidas para o mercado cambial, com alta em algumas tarifas de operações locais. No mercado paralelo, porém, o quadro não mudou, com novo recorde histórico do peso, acima dos 1 mil pesos. No fim desta tarde, o dólar blue estava em 1.010 pesos, após ter chegado a tocar 1.050, segundo o jornal Ámbito Financiero.

O governo do presidente Alberto Fernández e do ministro da Economia, o candidato Sergio Massa, criticou o movimento especulativo. No mercado oficial, o dólar avançava a 350,1742 pesos argentinos, no horário citado.

