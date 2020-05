Moedas globais: dólar recua ante outras divisas fortes, com reabertura econômica

O dólar caiu em relação a outras moedas principais nesta segunda-feira, 25, em sessão atípica, com volumes menores em negociação graças a feriados nos Estados Unidos e no Reino Unido, com mercados fechados nos dois países. Investidores estiveram atentos a notícias sobre a reabertura econômica, apoiando maior propensão ao risco e assim pressionando o dólar, mas sem grande impulso.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia 107,72 ienes, o euro caía a US$ 1,0901 e a libra tinha alta a US$ 1,2195. O índice DXY, que mede o dólar ante outras divisas fortes, caía 0,09%, a 99,778 pontos, no final da tarde em Nova York.

O BBH comentou em relatório que o dólar continua em nível elevado. O índice DXY atingiu mais cedo máxima desde 24 de abril, apontou o BBH. Depois disso, porém, houve perda de fôlego e viés de baixa para o dólar. Durante entrevista coletiva, o comando da Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a alertar para o risco de uma nova onda de casos de coronavírus, com a reabertura em vários países, mas comentou também que isso não necessariamente significa um novo pico, reforçando a necessidade de cuidados para evitar que o problema saia do controle.

O euro não ficou muito distante da estabilidade em relação à divisa dos EUA. Mais cedo, na Alemanha foi informado que o índice Ifo de sentimento das empresas subiu da mínima histórica de 74,2 pontos em abril a 79,5 em maio, acima da expectativa. O ING considerou que o dado “sugere que o pior já ficou para trás”, embora vários analistas advirtam que a recuperação deve ser gradual.

No Reino Unido, a libra chegou a ser pressionada mais cedo no pregão. O Swissquote comenta em relatório que havia sinais de divergências no Partido Conservador em relação ao premiê Boris Johnson. Parte do partido queria que o primeiro-ministro demitisse Dominic Cummings, seu assessor sênior, após ter sido revelado que este fez uma viagem de longa distância durante a quarentena no país. Johnson disse que o aliado agiu de forma “legal” e “responsável” no episódio e descartou retirá-lo do posto. Ao longo da sessão, a libra ganhou força e subiu.

Ante moedas de países emergentes e ligados a commodities, o dólar recuava a 68,1794 pesos argentinos. A divisa da Argentina chegou a recuar mais cedo, mas se recuperou. Na sexta-feira, o país entrou em default, após perder o prazo de pagamento dos juros de uma dívida com credores privados, mas as negociações sobre o tema continuam, com prazo agora até 2 de junho.