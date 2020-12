Moedas globais: dólar recua ante libra e euro com Brexit

O dólar recuou frente as principais moedas rivais nesta segunda-feira, cedendo ante euro e libra em meio às negociações do acordo pós-Brexit. O começo da vacinação contra a covid-19 chegou a ampliar as perdas da moeda americana, assim como a expectativa de acordo por um novo pacote de estímulos fiscais no país. Mas, ao longo da sessão, a iminência de novas medidas de restrição para conter o novo coronavírus deixou riscos no radar e atenuou a baixa.

O índice DXY, que mede o dólar frente outras seis moedas de economias desenvolvidas, fechou em baixa de 0,29%, a 90,711 pontos. O iene, considerado uma moeda segura, operou perto da estabilidade ante o dólar, e no final da tarde em Nova York a moeda americana era cotada a 104,06 ienes.

O dólar diminuiu suas quedas na medida em que anúncios ao redor do mundo pioraram o panorama sobre as restrições pela covid-19. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio sugeriu um possível lockdown. Na Holanda, o primeiro-ministro, Mark Rutte, confirmou um confinamento de cinco semanas no país.

No domingo, Bruxelas e Londres decidiram ir além do prazo anterior do último domingo para tentar fechar um acordo comercial.O principal negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, afirmou que os próximos dias “serão importantes” para a negociação do acordo comercial com os britânicos. Já a consultoria de risco político Eurasia elevou a chance de haver um entendimento até o final do ano, de 55% para 65%.

Além dos acordos, “os dados também apoiaram o euro”, já que o indicador de produção industrial em outubro superou as expectativas com um aumento de 2,1%, aponta o Western Union. A moeda comum era cotada a US$ 1,2144 no fim da tarde de hoje.

Seguindo os desdobramentos pelo Brexit, “o comportamento da libra sugere que os mercados estão precificados por algum tipo de acordo comercial antes da próxima fase nas relações que devem começar em 1º de janeiro”, avalia o Western Union. Nesta semana, o mercado ainda tende a observar a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). A libra era cotada a US$ 1,3324 na mesma marcação.

