Moedas Globais: dólar recua ante euro, libra e iene, com impulso apenas pontual vindo do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 17:50 Compartilhe

O dólar caiu nesta quarta-feira ante outras moedas principais, como o euro, a libra e o iene. A divisa americana chegou a reduzir perdas, após o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manter juros, mas sinalizar em suas projeções que pode elevá-los mais adiante, mas o fôlego não se sustentou, em meio a declarações do presidente do Fed, Jerome Powell.

No fim da tarde em Nova York, o dólar operava em baixa a 139,86 ienes, o euro subia a US$ 1,0832 e a libra tinha alta a US$ 1,2663. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou baixa de 0,38%, a 102,948 pontos.

O índice DXY já operava em baixa no início do dia. As perdas se ampliaram, após a publicação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA. O PPI caiu 0,3% em maio ante abril, ante previsão de baixa de 0,1% dos analistas ouvidos pela FactSet. No núcleo do PPI, houve estabilidade na mesma comparação, quando a expectativa era de alta de 0,2%. Para a Oxford Economics, a desaceleração do PPI reforçava expectativas de pausa no aperto do Fed.

De fato, nesta tarde o BC americano manteve a política monetária. Em suas projeções e no seu gráfico de pontos, porém, sinalizou que espera mais altas ainda neste ano. No mercado cambial, o DXY reduziu perdas, após a comunicação do Fed. Durante a coletiva de Powell, porém, ele voltou a estender o movimento para baixo. O presidente do Fed disse ainda ver riscos de alta à inflação, mas também notou que a inflação moderou um pouco desde meados do ano passado, mesmo que as pressões sigam altas. Powell também enfatizou que as opções estão em aberto para julho, e que as decisões virão a cada reunião, a depender do cenário.

Entre outras moedas em foco, o dólar avançava a 249,9664 pesos argentinos, no horário citado. O índice de preços ao consumidor da Argentina subiu 7,8% em maio ante abril, na leitura oficial, com alta acumulada de 114,2% em 12 meses, acelerando ante abril.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias