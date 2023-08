Moedas Globais: dólar recua ante euro, libra e emergentes, com melhora no apetite por risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 17:27 Compartilhe

O dólar recuou nesta segunda-feira, 21, ante o euro, a libra e boa parte das moedas emergentes, refletindo a melhora no apetite por risco em Nova York. Nesta semana, investidores devem monitorar o Simpósio Jackson Hole em busca de sinais sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), evento visto como central para um rali do dólar.

Por volta das 17 horas (de Brasília), dólar subia a 146,24 ienes, o euro avançava a US$ 1,0898 e a libra tinha alta a US$ 1,2760. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou em alta de 0,07%, a 103,300 pontos.

Apesar de ganhar força no final da manhã, o dólar voltou a operar em queda ante boa parte das divisas à medida que o apetite por risco impulsionou o mercado acionário em Wall Street.

Em relatório, a CMC Markets nota que, mesmo com o recuo neste pregão, o dólar ainda mantém ganhos das últimas cinco semanas, considerado o rali mais longo da moeda em um ano. Contudo, falas do presidente do Fed, Jerome Powell, durante o Jackson Hole podem ser essenciais para definir a tendência do dólar. “Se ele enfatizar que a luta contra a inflação não acabou, isto tende a ser positivo para o dólar”, observa a consultoria, alertando que uma instância menos hawkish poderia impedir a alta da moeda.

Para o ING, o dólar está “fadado a manter ganhos nesta semana”, acompanhando o rali dos rendimentos dos Treasuries diante da expectativa de que os juros do Fed devem permanecer restritivos por mais tempo. “O DXY pode, inclusive, ser elevado a 104 pontos até o final da semana”, projeta o banco.

Entre emergentes, o dólar blue opera estável em 720 pesos argentinos no mercado paralelo, segundo o jornal El Cronista, em dia de feriado local. Investidores monitoram viagem do ministro da Economia, Sérgio Massa, à Washington para discutir novos desembolsos com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No horário citado, o dólar subia a 27,157 liras turcas. Hoje, o presidente da Turquia afirmou que o aumento da inflação é temporário e que o governo está discutindo medidas para combater o alto custo de vida.

