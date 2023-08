Moedas Globais: dólar recua ante boa parte das divisas fortes e emergentes, ante incertezas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 17:30 Compartilhe

O dólar recuou nesta quinta-feira, 17, ante o iene, a libra e boa parte das divisas emergentes, diante de incertezas sobre a economia global e os próximos passos de política monetária dos Estados Unidos. Por outro lado, a moeda norte-americana avançou sobre o euro, após comentários de dirigente do Banco Central Europeu (BCE) renovarem expectativas para o fim do aperto no bloco. Entre emergentes, o rublo ampliou valorização e o dólar blue estancou queda na Argentina, após dias de intensa desvalorização contra o dólar.

Por volta das 17 horas (de Brasília), o dólar recuava a 145,74 ienes e a libra subia a US$ 1,2745. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou em alta de 0,14%, a 103,572 pontos.

O dólar chegou ao final da tarde reduzindo perdas registradas durante o pregão, impulso que sustentou leve alta do DXY. A moeda americana operou em viés negativo durante boa parte do dia, movimento classificado pela Convera como correção dos fortes ganhos recentes diante de incertezas sobre a economia global – devido a fraqueza persistente da economia da China – e expectativa de mais altas de juros pelo Federal Reserve (Fed). “Como resultado, o dólar está desfrutando de ventos favoráveis duplos, já que a fraqueza global oferece um impulso de porto seguro com fundamentos sólidos dos EUA, elevando os rendimentos do Tesouro”, avalia a consultoria.

Segundo a Oanda, o dólar também foi pressionado neste pregão depois que o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) pediu a bancos estatais para intervir no mercado cambial e anunciou reformas, com o objetivo de apoiar o yuan.

Já o euro chegou a receber suporte pontual sobre a moeda americana, após dados de pedidos semanais de auxílio-desemprego dos EUA, porém devolveu os ganhos e recuava a US$ 1,0872, no horário citado. Hoje, o dirigente do BCE e presidente do BC da Latvia, Martins Kazaks, afirmou que a probabilidade de quaisquer altas adicionais nos juros seria pequena e dependente de dados. A CMC Markets nota que o comentário amplia a perspectiva de que o banco central do bloco pode ter encerrado o seu ciclo de aperto monetário, o que também é sustentado pela atividade econômica europeia mais fraca desde o final do ano passado.

Entre emergentes, o rublo manteve recuperação de perdas contra o dólar, apresentando avanço robusto sobre a divisa americana. Para o chefe de pesquisa do Landesbank Baden-Wuerttemberg, Thomas Meissner, o aumento da taxa vai “retardar a desvalorização do rublo apenas no curto prazo” e as medidas recentes consideradas pelo governo da Rússia devem apenas aumentar a fuga de capitais, ampliando a desvalorização da moeda russa. No horário citado, o dólar subia a 93,935 rublos.

Na Argentina, o dólar blue interrompeu sua escalada contra o peso argentino e caía a 760 pesos no mercado paralelo, segundo levantamento do jornal Ámbito Financeiro. Uma apuração do jornal O Cronista em mercados cambiais locais descreve que o movimento reflete a falta de compradores, após a rápida valorização do dólar no mercado paralelo nos últimos dias.

