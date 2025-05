Moedas Globais: dólar oscila com pressão de Trump por corte de juros e cai ante won

O dólar oscila entre perdas e ganhos frente a moedas fortes, pressionado pelos comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, que voltou a pedir cortes nos juros após a divulgação de uma inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos. Investidores também acompanham relatos sobre negociações entre EUA e Coreia do Sul, diante da possibilidade de um acordo comercial que pode incluir cláusulas sobre a valorização do won frente ao dólar.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subiu 0,04%, a 101,039 pontos. Por volta das 16h50 (horário de Brasília), o dólar caía para 146,87 ienes, enquanto o euro caía para US$ 1,1170 e a libra era negociada em baixa, a US$ 1,3261.

No mesmo dia em que foi divulgado que a inflação americana subiu 0,2% em abril ante março, Trump declarou que o país está “sem inflação” e reiterou seu apelo para que o Federal Reserve reduza os juros, criticando novamente o presidente Jerome Powell.

“À primeira vista, a queda do dólar após os dados parece lógica, dada a perspectiva de cortes mais rápidos de juros. No entanto, isso também pode refletir o fato de que Trump se sentirá justificado, dado a falta de efeito das tarifas nos dados”, avaliou Thu Lan Nguyen, analista do Commerzbank.

O dólar também foi pressionado após a notícia de que os EUA podem aceitar uma desvalorização da moeda como parte das negociações comerciais, o que assustou o mercado cambial, segundo o BBH. Para o banco, essa sinalização de apoio a um dólar mais fraco pelo governo Trump deve limitar qualquer rali da divisa. A instituição mantém visão cética e projeta pressão sobre o dólar no médio e longo prazos, devido aos impactos das políticas tarifárias na economia americana.

O won sul-coreano desacelerava da máxima vista mais cedo, ainda que sustentasse uma valorização expressiva frente ao dólar após informações da Bloomberg indicarem que autoridades da Coreia do Sul e dos EUA devem continuar as discussões iniciadas em maio, em Milão, sobre políticas cambiais. Às 16h47 (de Brasília), o dólar recuava a 1.406,87 wons sul-coreanos, após mínima de 1.386,28 mais cedo.

Já a libra esterlina chegou a subir em relação ao dólar após o anúncio de que Reino Unido e União Europeia devem fechar um acordo sobre produtos agroalimentares, mas logo depois reverteu o movimento e passou a cair.

*Com informações da Dow Jones Newswires